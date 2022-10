Comment réinventer son col roulé ou en choisir un cool et qui dure

Bon basique de l’automne-hiver, le col roulé se décline à l’infinie pour épouser toutes vos envies. En voici 10 modèles bien différents pour se réchauffer sans s’ennuyer avec sa garde-robe, et des idées d’accessoirisation pour dépoussiérer ceux que l’on aurait déjà.

Qu’est-ce qu’un bon basique, si ce n’est une pièce qu’on a plaisir à porter à toutes les sauces durant des années sans s’en lasser ? Pour certaines personnes, ça pourra être un débardeur blanc, un jean bleu, ou encore un manteau noir, par exemple, alors que d’autres préféreront des vêtements bien plus excentriques. En tout cas, nombreuses sont celles qui s’accordent à tenir le col roulé comme un essentiel du vestiaire de l’automne-hiver, dès que les premiers frimas s’installent, mais qu’on a la flemme de s’encombrer d’une écharpe.

Comment réinventer les cols roulés qu’on a déjà chez soi ?

Qu’on le choisisse près du corps ou surdimensionné, cette pièce confère une élégance racée à la silhouette parce qu’elle souligne le port de tête. Pour éviter l’ennui, on peut évidemment l’accessoiriser de quelques détails clés, comme des boucles d’oreille, un collier porté par-dessus, voire un harnais en cuir ou une chaîne de corps pour jouer la carte du chaud-froid sens dessus dessous.

Mais rien n’oblige à choisir un col roulé uni, de couleur sombre, en premier lieu, si l’on craint de le trouver trop tristou ou ennuyeux. Outre la seconde main qui regorge de possibilités variées, souvent à moindres frais, voici 10 cols roulés du côté du neuf qui peuvent tenir de bons basiques sans jamais paraître fades pour autant. À noter qu’il vaut mieux choisir un modèle en véritable laine (de mouton comme le mérinos, ou du cachemire venu de chèvres spéciales, ou encore de l’alpaga) pour qu’il s’avère naturellement thermorégulateur, anti-bactérien et donc anti-odeur, en plus de durer longtemps, comme on l’expliquait dans l’épisode dédié du podcast « Matières Premières ».

10 cols roulés faussement basiques qui changent

Pull col roulé côtélé — Cache Cache — 19,99 €.

Pull col roulé, fine maille, laine mélangée — Anne Weyburn — 39,20 €.

Col roulé à manches longues slim en jersey simple de coton biologique — Marc O’Polo Denim — 44,95 €.

Col roulé à manches longues imprimé slim en jersey simple de coton biologique — Marc O’Polo Denim — 54,95 €.

Pull cropped à col roulé surdimensionné, en alpaga et laine — Massimo Dutti — 129 €.

Pull-over en acrylique, à détail à cristaux, et col roulé — Mango — 69,99 €.

Col roulé surdimensionné à motif rayures, en laine certifiée RWS et coton — COS — 89 €.

Pull à col camionneur en laine mélangée — & Other Stories — 99 €.

Col roulé écoconçu en viscose mélangée avec détails de dentelle — Liu Jo — 159 €.

Col roulé écoconçu en viscose mélangée avec découpe bijou — Liu Jo — 155 €.

Crédit photo de Une : & Other Stories ; Mango ; Massimo Dutti.