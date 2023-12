La délicieuse recette du feuilleté roulé aux champingons, pour un Noël végétarien

À la recherche d’une alternative végétarienne à la traditionnelle dinde, qui fasse plaisir à tout le monde ? Voici la recette du feuilleté roulé aux champignons, hyper simple à préparer et vraiment délicieuse.

Que déguster à Noël quand on ne mange ni viande, ni poisson ? On vous rassure : réveillonner veggie, c’est tout à fait possible ! La preuve avec cette recette de feuilleté roulé, garni aux champignons, vraiment facile et rapide à cuisiner.

Ingrédients du feuilleté roulé aux champignons (pour 8 personnes)

600 g de champignons de Paris

2 rouleaux de pâte feuilletée

2 gousses d’ail

200 g de comté râpé

2 jaunes d’œuf

Huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Pour la sauce béchamel :

80 g de beurre

2 cuillères à soupe de farine

50 cl de lait

noix de muscade râpée

À lire aussi : La recette festive du sapin de Noël fourré à la mozzarella

La recette du feuilleté roulé aux champignons

Commencez par émincer finement les champignons et par ciseler l’ail. Faites-les revenir dans une poêle dans l’huile d’olive, jusqu’à ce que les champignons aient réduit et soient dorés. Réservez.

Pendant que les champignons refroidissent, préparez la sauce béchamel. Commencez par faire fondre du beurre à feu doux puis ajoutez farine. Mélangez jusqu’à obtenir un roux. Incorporez ensuite le lait petit à petit, toujours à feu doux. Si c’est trop liquide, rajoutez de la farine. Si ce n’est pas assez onctueux, ajoutez un peu de beurre. Terminez l’assaisonnement en salant, poivrant et en ajoutant un soupçon de muscade.

Battez les jaunes d’œuf et réservez.

Déroulez les pâtes feuilletées, puis versez un peu de béchamel au centre de la pâte et répartissez-la sur l’ensemble de la pâte à l’aide d’une cuiller à soupe. Parsemez de comté râpé, puis ajoutez la préparation aux champignons.

Tâche la plus délicate : rouler le feuilleté sans que l’appareil ne coule. Une fois la pâte roulée, scellez-la avec un peu de jaune d’œuf. Recommencez l’opération avec la seconde pâte feuilletée, le reste des champignons et de la béchamel.

Badigeonnez les roulés avec les jaunes d’œuf pour obtenir une pâte bien dorée à la cuisson et enfournez pendant une vingtaine de minutes à 200°C.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.