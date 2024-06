La recette aussi rapide que délicieuse du grilled cheese au pesto et à la mozarella

Amoureux·se du fromage fondu, on a trouvé la recette qui va vous faire oublier cet énième week-end pluvieux : celle du grilled cheese à l’italienne, au pesto et à la mozarella. Mamma Mia, vous nous en direz des nouvelles !

Le fromage fait partie d’une de mes grandes passions culinaires. Mais lorsque se termine la saison de la raclette, j’ai parfois du mal à l’assouvir si je veux éviter de me tourner vers la traditionnelle pizza.

Heureusement, quelqu’un en ce monde a inventé le grilled cheese. Encore plus gourmand que notre croque-monsieur national, le grilled cheese nous vient des États-Unis et consiste en deux tranches de pain de mie dorées à la poêle avec, à l’intérieur, beaucoup de fromage (et accessoirement d’autres ingrédients).

Si vous êtes un·e aficionados des recettes de Madmoizelle, vous aurez peut-être remarqué notre léger tropisme pour la cuisine italienne. Alors ça ne vous étonnera pas qu’on vous aie concocté une recette de grilled cheese à base de pesto, de mozarella et de tomates fraîches.

Les ingrédients du grilled cheese à l’italienne (pour deux personnes)

4 tranches de pain de mie

2 cuillères à soupe de pesto

1 belle boule de mozzarella (di bufala campana si possible)

2 tomates à chair ferme (comme la roma, par exemple)

1 poignée de roquette

1 filet d’huile d’olive

La recette du grilled cheese à l’italienne

Étalez le pesto sur une face des quatre tranches de pain de mie

Coupez les tomates en fines lamelles, faites de même avec la mozarella

Placez sur une tranche de pain de mie la tomate et la mozarella, puis ajoutez des feuilles de roquette. Refermez avec une deuxième tranche de pain de mie pour former un sandwich. Reproduisez l’opération avec les deux tranches de pain de mie restantes.

Dans une poêle bien chaude, versez un filet d’huile d’olive puis placez-y vos grilled cheese à feu moyen pendant environ 3 minutes. Retournez-les lorsque la tranche de pain est bien dorée.

Retirez du feu lorsque la mozarella aura fondu et servez sans attendre. Bon appétit !

