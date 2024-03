La recette simple et délicieuse du golden latte 

Avec ses nuances ambrées et son onctuosité, le golden latte est vite devenu l’une des boissons préférées des adeptes de cuisine bien-être. Voici comment le réaliser.

Simple, rapide, réconfortant et original, le golden latte ne manque pas de superlatifs le concernant. Il faut dire que cette boisson a tout pour marquer les esprits et les papilles. Sans café, il est composé de lait (classique ou végétal) mais aussi et surtout d’épices comme le curcuma (qui lui donne sa couleur), le gingembre ou encore la cannelle.

Au-delà de son côté savoureux, le golden latte dispose de propriétés antioxydantes, détoxifiantes et améliore même les défenses naturelles de l’organisme. Vous souhaitez apprendre à réaliser cette boisson qui impressionnera vos invités ? On s’y met !

Les ingrédients pour créer un golden latte

Pour créer le parfait golden latte, vous aurez besoin :

1/2 cuillère à café de curcuma moulu

1 pincée de poivre noir

1 pincée de cannelle

1 pincée de gingembre en poudre

1 cuillère à café de miel

Lait d’avoine, de noisette, d’amande ou de coco (en fonction de vos goûts)

La recette pas à pas

Dans une casserole versez votre lait et chauffez-le doucement.

Ajoutez la demi cuillère à café de curcuma moulu, la pincée de poivre noir, la cannelle et le gingembre. Mélangez avec un fouet afin qu’aucun grumeaux ne se forme.

Lorsque le mélange est parfaitement homogène, versez le miel (ou le sirop d’agave).

Laissez le tout infuser à feu très doux pendant 5 à 10 minutes (plus le temps passe et plus votre golden latte aura du goût).

Posez une passoire au-dessus de votre tasse et filtrez-le lait afin qu’aucun morceau ne vienne rendre votre expérience désagréable.

Au moment de servir, ajoutez un tout petit peu de cannelle et régalez-vous !