La recette rapide et délicieuse de la tartine avocat et œuf mollet, pour les soirs de flemme

Cette recette d’advocado toast surmontée d’un œuf au cœur coulant est parfaite pour un dimanche soir sans prise de tête ou même pour un brunch.

Grand classique des soirs où on n’a vraiment pas envie de cuisiner, la tartine salée fait toujours son petit effet. Déjà parce qu’elle est incroyablement rapide à cuisiner, mais aussi parce qu’elle peut être agrémentée d’à peu près tout ce qui vous passe sous la main.

En l’occurrence, en voici ici une version gourmande et colorée, qui ne demande que trois ingrédients pour être réussie : du pain, un avocat et un œuf. Vous ne trouverez pas plus simple !

Ingrédients pour 2 tartines à l’avocat

2 belles tranches de pain de campagne ou au levain

1 avocat

2 œufs

1 filet de jus de citron

1 trait de Tabasco (facultatif)

Quelques pincées de pignon de pin

Sel et poivre selon vos goûts

Préparation des tartines à l’avocat et œuf mollet

Faites cuire les oeufs dans de l’eau bouillante pendant 5 minutes. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans l’eau, cela vous aidera à les écaler.

Une fois les 5 minutes écoulées, plongez les oeufs dans de l’eau glacée pour stopper la cuisson. Vous risquez sinon de vous retrouver avec des œufs durs !

Faites griller les tranches de pain dans un toaster ou au four (5 minutes à 120°C, c’est parfait).

Épluchez l’avocat et ôtez le noyau. Coupez chaque moitié d’avocat en fines tranches et arrosez de jus de citron pour éviter qu’il ne s’oxyde.

Disposez l’avocat coupé sur les tartines. Écalez les œufs, disposez-les sur les tartines puis coupez-les en deux.

Saupoudrez de pignons de pin, salez et poivrez. Ajoutez un trait de Tabasco si vous aimez manger épicé.

Servez sans tarder accompagné d’une salade verte ou d’un bol de soupe froide.

Bon appétit !

