La délicieuse recette du croque-monsieur végétarien, pour les soirs de flemme

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple, rapide et délicieuse à cuisiner. Cette semaine, on dégaine celle du croque-monsieur végétarien.

Le saviez-vous ? Selon plusieurs sources historiques, le croque-monsieur aurait été inventé en 1910 par un café parisien situé boulevard des Capucines, avant que Marcel Proust ne le fasse entrer à la postérité en l’évoquant dans son À l’ombre des jeunes filles en fleurs, paru en 1919.

Voilà, maintenant que l’on vous a donné ces informations tout à fait inutiles, mais qui vous permettront de briller à la machine à café (ou au bar de la plage, si vous avez de la chance d’être en vacances), place à notre recette du croque-monsieur végétarien. Aussi appelé croque-mademoiselle, ce dernier se décline selon vos envies et ce que vous avez dans votre réfrigérateur (oignons à caraméliser, champignons de Paris émincés, thon en boîte, tomates coupées en lamelles, mozzarella…).

Ici, on vous en livre une version à l’avocat, aux pousses d’épinard et au cheddar, à réaliser sans four.

Les ingrédients du croque-monsieur végé (pour 2 personnes)

4 tranches de pain de mie

1 avocat

4 tranches de cheddar (ou environ 200 g de tout autre fromage qui vous tente)

1 belle poignée de pousses d’épinard

20 g de beurre

Sel, poivre

La recette du croque-monsieur végétarien

Commencez par beurrer généreusement les 4 toasts sur les deux faces (c’est important pour la suite).

Déposez les tranches de cheddar (1 par toast).

Coupez l’avocat en deux, enlevez la peau et le noyau, puis coupez-le en fines lamelles

Lavez et essorez les pousses d’épinard

Recouvrez 2 des toasts beurrés d’un demi-avocat coupez en lamelles chacun, ajoutez les pousses d’épinard et refermez avec la deuxième tranche de pain de mie. Salez et poivrez selon vos goûts.

Faites chauffer une poêle et déposez-y le croque-monsieur avec la face beurrée vers le bas.

Une fois la face inférieure bien dorée, retournez le croque-monsieur.

Quand la seconde face du croque-monsieur dorée et le cheddar bien cheesy, c’est prêt à être dégusté !

Vous pouvez accompagner cette recette d’une salade verte ou d’une soupe – chaude ou froide selon la saison.

Bon appétit !

