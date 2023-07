La recette express du gaspacho maison, pour les soirs de flemme

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple, rapide et délicieuse à cuisiner. Cette semaine, on s’attaque au gaspacho maison, cette soupe froide espagnole dont tout le monde raffole.

Venu tout droit d’Espagne, et plus spécialement d’Andalousie, le gaspacho (ou gazpacho) est une soupe à la tomate et au poivron que l’on a un peu trop tendance à acheter en supermarché. Pourtant, il n’y a rien de plus simple que de réaliser cette recette – parfaite pour les jours de canicule – à la maison. Tout ce qu’il vous faut, c’est quelques légumes frais, un mixeur et 15 minutes de votre temps. La preuve :

Les ingrédients du gaspacho express (pour 2 personnes)

500 g de tomates mûres

500 g de poivrons rouges

1 demi concombre

1 petit oignon rouge

1 gousse d’ail

1 filet d’huile d’olive

Sel et poivre

La recette du gaspacho express

Lavez et coupez les tomates en dés.

Préparez le poivron : coupez-le dans le sens de la longueur, ôtez les pépins et la partie intérieure blanche, puis coupez-le en cubes.

Lavez, épluchez et coupez le demi-concombre en cubes ou en rondelles.

Émincez l’oignon et la gousse d’ail.

Placez tous les ingrédients dans le bol du robot mixeur, ajoutez un filet d’huile d’olive et mixez jusqu’à obtenir un mélange homogène. Si besoin, rectifiez la consistance en ajoutant de l’eau.

Salez, poivrez et réservez au réfrigérateur jusqu’à ce que la soupe soit bien fraîche.

Au moment de servir, décorez la soupe avec des feuilles de basilic ou de menthe et un filet d’huile d’olive.

Vous pouvez déguster ce gaspacho agrémenté de croûtons à l’ail, ainsi que de légumes (tomates, poivrons, concombre…) coupés en morceaux. Bon appétit !

