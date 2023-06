La recette rapide et facile des rouleaux de printemps veggie

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple, rapide et délicieuse à cuisiner. Cette semaine, on s’attaque à la version végétarienne des traditionnels rouleaux de printemps.

Spécialité culinaire originaire du Vietnam et de Chine, les rouleaux de printemps sont composés de légumes frais et croquants, de vermicelles de riz et, traditionnellement, de crevettes ou de viande coupée en lamelles.

Ici, on vous en propose une version végétarienne, parfaite pour une entrée ou un dîner léger. Très bons avec une sauce nems classique, vous pouvez aussi, si vous êtes un peu gourmande (comme nous, quoi), déguster ces rouleaux de printemps maison avec une sauce à la cacahuète dont on vous donne aussi la recette ci-dessous.

Vous vous dites d’avance que cette recette est bien trop compliquée et longue pour un soir de flemme ? Promis, ces rouleaux de printemps végétariens ne vous prendront pas plus d’une heure de préparation. La preuve :

Les ingrédients pour 8 rouleaux de printemps

8 galettes de riz

100 g de vermicelles de soja

200 g de salade sucrine émincée

80 g de chou rouge émincé

200 g de carotte coupée en bâtonnets

8 feuilles de menthe fraîche (ou de coriandre)

Les ingrédients pour la sauce cacahuète

40 g de sauce soja salée

30 g de pâte de cacahuète

½ citron vert

1 gousse d’ail émincée

La recette des rouleaux de printemps

Commencez par faire cuire dans une casserole d’eau bouillante les vermicelles de soja en suivant les instructions sur le paquet. Une fois cuits, passez-les sous l’eau froide et réservez.

Pendant la cuisson des vermicelles, émincez le chou rouge, la sucrine et les carottes et effeuillez la menthe. Réservez.

Préparez ensuite un saladier d’eau tiède et un torchon humidifié qui va servir de plan de travail pour rouler les galettes de riz.

Trempez l’une après l’autre les galettes de riz dans l’eau tiède pendant environ 10 secondes, puis égouttez-les sur le torchon.

Garnissez la partie arrondie des galettes de riz d’un peu de vermicelles de soja, de chou rave râpé, de sucrine et de menthe. Repliez les bords latéraux de la galette sur la garniture puis roulez en serrant délicatement.

On concède que cette partie est un peu délicate, si vous avez besoin d’un tuto, celui-ci est très bien).

La recette de la sauce à la cacahuète

Dans un petit saladier, mélangez la sauce soja, la pâte de cacahuète, le jus du citron vert et l’ail émincé. Mélangez bien à l’aide d’un fouet pour obtenir une sauce homogène.

Laissez reposer au frais les rouleaux de printemps pendant un petit quart d’heure avant de déguster. Bon appétit !

