La recette des linguine aux asperges, burrata fumée et ail des ours, pour fêter le printemps

Le retour des asperges signe aussi celui du printemps. Pour les cuisiner de manière gourmande, on vous livre cette recette de linguine asperges, burrata fumée et ail des ours, qui fleure bon l’arrivée des beaux jours.

On ne sait pas vous, mais nous, on les attend chaque année avec impatience. Synonymes de journées qui rallongent et qui se réchauffent, les asperges font partie des légumes qui font leur retour sur les étals du marché à chaque début de printemps.

Souvent servies en entrée, les asperges sont aussi parfaites pour twister un plat de pâtes un peu planplan. Associées à l’ail des ours et à la burrata fumée, elles peuvent même s’avérer carrément délicieuses.

Ingrédients (pour 4 personnes)

Environ de 400 g de linguine

Une burrata fumée (125 g)

10 à 12 asperges vertes

Une dizaine de feuilles d’ail des ours

5 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le jus d’½ citron

Sel et poivre du moulin

Recette des linguine aux asperges vertes, burrata fumée et ail des ours

Commencez par préparer vos asperges vertes : cassez leur base puis pelez-les légèrement (sauf les pointes) pour éviter qu’elles ne soient trop filandreuses.

Plongez-les ensuite dans une casserole remplie d’eau bouillante salée en les disposant en botte dans l’eau. Les pointes doivent rester hors de l’eau. Laissez les cuire 8 à 15 minutes, selon leur grosseur.

Une fois cuites, plongez les asperges dans de l’eau glacée pour préserver leur couleur verte, puis coupez-les dans le sens de la longueur. Réservez.

Cuisez les linguine en suivant les instructions sur l’emballage.

Pendant la cuisson des pâtes, hachez grossièrement les feuilles d’ail des ours, en éliminant la côte centrale des feuilles.

Mixez ensemble l’ail des ours, le jus de citron et l’huile d’olive.

Une fois les pâtes cuites, conservez environ 4 cuillères d’eau de cuisson et mélangez-la à l’huile à l’ail des ours pour bien enrober les pâtes.

Servez les linguine dans des assiettes creuses, ajoutez les asperges.

Coupez en 4 la burrata et répartissez-la dans les assiettes.

Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive et assaisonnez de sel et de poivre selon vos goûts. Servez aussitôt !

