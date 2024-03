Trois recettes à base d’asperge pour mettre les petits plats dans les grands sans se ruiner

C’est le touuuut début de la saison, mais elles font déjà leur entrée sur nos marchés. J’ai nommé : les asperges ! Vertes ou blanches, leurs saveurs inégalables se conjuguent de mille façons. En voici déjà 3 pour commencer.

Avez-vous entendu LA bonne nouvelle du moment ? Le printemps arrive la semaine prochaine. Et avec lui, la saison des amours… et des asperges ! Quoi de mieux, donc, pour impressionner vos dates à venir, que ces trois recettes qui en jettent, ultra-faciles et peu coûteuses ? On fait d’une pierre deux coups, et on ressort le vieux plat à asperges de Pépé.

Asperges à la sauce hollandaise

Tellement simple, tellement bon, tellement esthétique. Cette recette est de loin ma carte secrète quand vient l’heure d’impressionner mes dates. L’apparence du plat est digne d’un resto gastro, pourtant l’effort est minimal. À accompagner d’une bonne bouteille de blanc !

Les ingrédients des asperges à la sauce hollandaise

Quelques asperges vertes

100 g de beurre

2 jaunes d’œuf

un demi citron

sel, poivre

La recette des asperges à la sauce hollandaise

Épluchez et lavez les asperges. Faites-les revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive, pendant une dizaine de minutes en pensant à les faire tourner pour qu’elle dorent de chaque côté. Réservez.

En parallèle, préparez votre sauce hollandaise. Pressez le jus de citron, gardez le de côté. Coupez le beurre en dés. Battez les jaunes d’oeufs avec 2 cuillerées à soupe d’eau froide. Placez dans un bain-marie chaud et fouettez jusqu’à l’obtention d’une crème mousseuse et légère. Ajoutez alors le beurre en morceaux en plusieurs fois, en fouettant bien à chaque fois. Salez, poivrez et incorporez le jus du citron avant de servir.

Dans une assiette, alignez les asperges et versez la sauce Hollandaises par-dessus. Pour un dressage digne des plus grands restaurants, il est possible d’ajouter quelques fleurs comestibles sur votre préparation. Le tour est joué !

Salade gourmande d’asperges, petits pois et lardons

Voici une pépite repérée sur le blog de cuisine de Bastien Petit, alias B’cook. Riche en saveurs, simple en préparation = le combo idéal.

Les ingrédients de la salade gourmande d’asperges

Une botte d’asperges vertes

Des petits pois

Des lardons

200 g de feta

de la menthe fraîche

autant d’œufs que de convives autour de la table

Huile d’olive, sel, poivre

La recette de la salade gourmande d’asperges

Faites cuire les asperge selon la méthode que vous préférez (à la poêle, vapeur ou dans une casserole d’eau bouillante). Laissez refroidir. Plongez les petits pois cinq à dix minutes dans une casserole d’eau bouillante salée, puis égouttez-les avant de les replonger dans de l’eau froide. Réservez.

Faites cuire les lardons, l’œuf mollet (5 minutes dans l’eau bouillante) et mélangez tous vos ingrédients. Salez, poivrez puis agrémentez d’herbes de Provence et d’un filet d’huile d’olive pour l’assaisonnement.

Asperges blanches laquées au miso

Cette recette signée Julien Sebbag, je vous l’avoue, n’a pas encore été testée par mes soins, mais je vous la mets dans cette sélection car elle m’a été chaudement recommandée par une amie. Elle figure dans tout en haut de ma liste de recettes à tester… et peut-être de la vôtre aussi maintenant ?

Les ingrédients des asperges blanches laquées au miso

8 asperges blanches

15 g de beurre demi-sel

2 cuillères à soupe de miso blanc

1 cuillère à café de miel

½ citron

1 œuf dur

Persil plat

Épluchez les asperges et retirez les extrémités. Placez-les dans une grande poêle pour qu’elles soient réparties sur une seule couche. Ajoutez de l’eau à mi-hauteur des asperges puis le beurre coupé en morceaux. Portez à ébullition, ajoutez le miso et le miel. Ne salez pas !

Faites cuire pendant 1 dizaine de minutes, en retournant les asperges de temps en temps, et en les arrosant avec le jus de cuisson.

Au fil de la cuisson, le jus doit s’épaissir. Quand il n’en reste presque plus, ajoutez une lichette de jus de citron. Veillez à ce que les asperges ne brûlent pas quand la sauce se réduit.

Râpez l’œuf dur, ciseler le persil et mélangez les deux. Servez les asperges bien fondantes et ajoutez-y votre préparation d’œuf dur et de persil.

