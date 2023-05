La recette des madeleines maison, faciles, rapides et ultra-moelleuses

Vous avez envie de préparer un goûter pour vous ou pour vos enfants, qui change des gâteaux industriels ? On a la recette parfaite !

Les madeleines, c’est un peu le meilleur des goûters. Tant pis pour les autres, je me contente juste d’établir une vérité universelle, et ouais.

Si vous en avez marre d’acheter des trucs bourrés de sucre, de gras, et qui manquent de goût dans les supermarchés, le tout avec une liste d’ingrédients pas franchement nette, voici ma propre recette de madeleines qui va mettre, je l’espère tout le monde d’accord.

Juste une chose : sachez que si vous souhaitez réaliser cette recette, il faudra vous y prendre à l’avance, car la pâte doit reposer une nuit au frigo. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est mieux si vous voulez que vos madeleines soient toutes moelleuses et fluffy.

La recette facile des madeleines nature

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

180g de beurre

180g de farine

3 oeufs

90g de sucre

30g de miel

60ml de lait

1 sachet de levure chimique

Une fois que vous avez réuni tous vos ingrédients, passons à la préparation. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre bien fort avec un fouet, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, vous pouvez ajouter la farine et la levure.

Dans une casserole, mélangez le lait avec le miel et le beurre, sans que le mélange se mette à bouillir. Vous avez tout fait ? Eh bien, mélangez les deux préparations ensemble, et hop, ça passe la nuit au frigo.

Le lendemain, mettez votre four à préchauffer à 220°C. Versez votre préparation dans des moules à madeleines, et faites cuire le tout 5 minutes à cette température, puis 10 minutes à 180°C.

Et voilà, c’est prêt ! Dites bonjour aux madeleines les plus fluffly et gouteuses de France et de Navarre, rien que ça. Si vous le souhaitez, lors de la préparation, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat, des éclats de pistaches, ou tout ce que vous aimez (je déconseille le tabasco, faut pas abuser non plus).

