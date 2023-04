La recette facile et rapide du granola maison

Pourquoi payer une blinde pour un truc industriel bourré de sucre, alors que ça prend littéralement 5 minutes à le faire soi-même ? Allez hop, découvrez MA recette du granola maison, qui va mettre tout le monde d’accord.

En cuisine, je fonctionne souvent au pifomètre. Les mesures, ça me soûle, je n’ai pas de balance, j’ai un verre doseur dont les graduations sont effacées, bref, une vraie professionnelle, vous en conviendrez.

Et pourtant, même avec tout ça, j’arrive à faire un granola maison qui vous donnera envie de boycotter les Extra de Kellogg’s jusqu’en enfer, rien que ça. Vous êtes prêtes ?

PS : en vrai, je n’ai rien contre le granola industriel, chacun fait ce qu’il veut hein

La recette ultra simple du granola maison

Pour réaliser cette recette plus simple que le gâteau au yaourt, vous aurez besoin de :

Flocons d’avoine (environ de quoi remplir deux grands verres, mais j’imagine que l’équivalent en grammage se rapproche du 200 g)

D’amandes (une bonne poignée)

De noisettes (une poignée également)

De purée de cacahuètes, d’amandes ou de noisettes, ce que vous préférez. On en trouve un peu partout, mais surtout dans les magasins bio

De miel liquide (ou du sirop d’agave, ça marche aussi)

Des pépites de chocolat (ou des raisins secs, des baies de goji si c’est plus votre truc)

Le petit plus : des graines de courges, une petite poignée, mais ce n’est pas obligatoire, c’est selon vos goûts

Maintenant, passons à la préparation ! Prenez un saladier, et ajoutez vos flocons d’avoine dedans. Concassez un peu vos amandes et noisettes à la main, ou si vous avez la flemme comme moi, vous pouvez aussi les passer quelques secondes au mixeur. Pas longtemps hein, il ne faut pas que ça se transforme en poudre non plus, juste en gros morceaux.

Ajoutez le tout aux flocons, mélangez un peu avec une spatule, ajoutez les pépites de chocolat (ou les raisins, les graines de courges, etc.) mélangez encore, ajoutez 3 cuillères à soupe de purée de cacahouètes, mélangez toujours, et rajoutez une ou deux cuillères à soupe de miel, selon votre goût. Personnellement, je n’aime pas quand c’est trop sucré, donc je fais un peu au pif, et je goûte pour voir si ça me convient.

Mélangez encore le tout comme vous le pouvez, et étalez tout ça sur une plaque pour le four, préalablement recouverte de papier sulfurisé. Il faut essayer d’étaler le tout en forme de rectangle, sur une épaisseur d’un centimètre environ.

Et hop, au four pendant 10-15 minutes à 180°C. Une fois que c’est bien refroidi, vous pouvez casser le tout, le ranger dans une boite hermétique, et le conserver pendant un mois, pépouze.

Si vous ne savez quoi faire de tout ce délicieux granola que vous aurez préparé, sachez que c’est très bon dans un bol de lait, dans un yaourt ou même juste comme ça, pour grignoter.

Également, faite gaffe : si vous en ramenez au bureau dans une petite boîte pour votre goûter, ne le montrez pas à vos collègues : ils risquent de tout bouffer, sans pitié.

Alors, ça répond quoi à ça, Kellogg’s ?