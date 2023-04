Quels fruits et légumes de saison consommer en mai ?

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Par exemple : des salades de fruits délicieuses ou des tartes salées à tomber cuisinées avec des légumes de saison. Voici donc les fruits et légumes qu’il faut consommer au mois de mai.

Les couleurs reviennent sur les étals des primeurs. En mai, beaucoup de vert, notamment côté légumes, mais aussi et surtout du rouge, avec le retour des tomates, des framboises ou encore des cerises. Un délice, pour parsemer vos assiettes d’un peu de joie et de saveur.

Les légumes de mai

L’aubergine

L’ail

Le chou-fleur

Le chou-chinois

Le chou frisé

La betterave rouge

L’asperge blanche ou verte

La blette

La laitue

L’épinard

Le concombre

L’oignon

La pomme de terre

Le radis

La rhubarbe

En mai, le chou est encore roi ! Il se déguste autant à la vapeur que rôti, en plat ou en apéro. Mais le mois de mai signe surtout le retour des asperges, qui peuvent composer de savoureuses tartes, comme celle aux asperges, petits pois et feta dont vous vous régalerez.

Les fruits du mois de mai

Le citron

Le kiwi

L’avocat

La banane

La mangue

Le melon

L’orange sanguine

L’orange

La papaye

La nectarine

La prune

La pêche

Le pamplemousse

La tomate

La fraise

La framboise

La cerise

Les fruits de mai sont aussi colorés que savoureux. Avec les agrumes, ou les fruits rouges, il est possible d’imaginer autant de salades de fruits que de jus bourrés de vitamines et qui vous mettront du baume au cœur. Si vous manquez d’idées, tentez notre recette ensoleillée et rapide de la salade guacamole. Carton assuré.