Et si consommer des yaourts était bénéfique pour notre santé… mentale ?

D’après une récente étude, une bactérie présente dans les aliments fermentés et le yaourt permettrait d’aider à gérer les épisodes de stress et à prévenir la dépression. Une belle promesse !

On le sait : nous sommes ce que nous mangeons. Mais à quel point certains aliments que nous consommons peut avoir un incident sur notre anxiété ou encore notre santé mentale ? Des scientifiques se sont penchés sur la question et sont sur le point de voir leur étude être publiée dans la revue Brain, Behavior, and Immunity en janvier 2024. D’après eux, les bonnes bactéries qu’habiterait notre intestin réduiraient les troubles de l’humeur.

Un manque de bonnes bactéries peut aggraver l’anxiété et la dépression

Pour en arriver à cette déduction, les scientifiques ont étudié le comportement des souris disposant de ce type de bactérie ou non. Ces dernières sont issues d’« une collection de bactéries, connue sous le nom de flore de Schaedler altérée, qui comprend deux souches de Lactobacillus et six autres souches bactériennes ». Et ce qu’ils ont trouvé est incroyable. Selon eux, lorsque l’organisme souffre d’un manque de Lactobacillus, les troubles de l’humeur comme l’anxiété et la dépression seraient exacerbés.

Les auteurs de l’étude expliquent :

« Les souris élevées avec un consortium connu de bactéries intestinales contenant L. intestinalis et L. murinus sont plus résistantes à la fois aux facteurs de stress aigus et aux facteurs de stress légers et chroniques que les souris sans Lactobacillus »

Mais pourquoi ? D’après eux, ces bactéries permettraient le « maintien des niveaux d’un médiateur immunitaire appelé interféron gamma qui régule la réponse du corps au stress et aide à prévenir la dépression »

Mais comment repeupler son intestin de bonnes bactéries ?

Si ces différents micro-organismes ont un rôle si important dans notre corps, comment fait-on lorsqu’on en manque ? La réponse est simple : il suffirait de consommer des yaourts (contenant des Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus), ou encore des aliments fermentés comme le kefir ou le kombucha pour pouvoir renverser la balance. Mais quand ? Le matin est un excellent moment. L’idéal serait d’attendre 30 minutes entre le moment où vous consommez votre source de probiotiques et votre premier thé ou café.

De cette manière, vous allez pouvoir bénéficier pleinement de tout ce que les probiotiques ont de meilleur à vous offrir. À la fois sur votre santé mentale, mais aussi sur votre équilibre digestif.

