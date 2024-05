« J’aimerais consommer mieux mais il n’y a que la fast fashion qui s’intéresse à ma taille 56 »

Responsable web-marketing dans la mode devenue créatrice de contenus, Virginie Grossat s’habille en taille 56 ou 4XL. Alors qu’elle peine à trouver sa taille du côté de la seconde main, les enseignes de fast fashion comme SHEIN et PrettyLittleThing regorgent de propositions. Comment navigue-t-elle dans cette industrie pleine de grossophobie ? Interview.

On parle de plus en plus de seconde main comme étant la solution à tous les vices de l’industrie de la mode. Mais force est de constater que le manque de propositions grande taille laisse sur le carreau une large partie de la population. Et c’est du côté de marques d’ultra fast fashion comme SHEIN et PrettyLittleThing que les personnes grosses au-delà du 46 peuvent trouver de quoi se vêtir, souvent moins par envie que par manque d’autres choix. Virginie Grossat connaît bien cette situation. L’influenceuse qui vit entre Lyon et Paris crée sur les réseaux sociaux du contenu mode grande taille, bodypositive et food. Pour Madmoizelle, elle a accepté de faire l’autopsie de son dressing.

Comment décrirais-tu ton rapport à ton corps, ton image, et à la mode ?

J’idolâtre mon corps, il me porte chaque jour et il me permet de réaliser de grandes choses. Mon image, je la contrôle beaucoup et j’adore jouer avec, notamment grâce à la mode qui me permet d’incarner un nouveau personnage chaque jour.

As-tu des complexes physiques ? Comment influencent-ils ta manière de t’habiller ?

Les complexes touchent tout le monde et pas que les femmes grosses. Je n’ai pas de complexe qui me ruine la vie ou le moral, mais parfois quand je vois les filles curvy sur les podiums et les magazines, je me demande comment elles ont si peu de double menton ! Je n’ai pas de barrière dans ma façon de m’habiller par rapport à cela, je peux tout porter !

Comment décrirais-tu tes habitudes de consommation mode ?

Je ne suis pas forcément un exemple à suivre, mais je consomme beaucoup de mode. Déjà car c’est mon travail de présenter ce qui se fait en grande taille actuellement et aussi car j’adore me renouveler et être au plus près des tendances.

À combien évalues-tu ton budget shopping mode annuel ?

J’ai la chance de recevoir beaucoup d’articles gratuitement, mais je me fais plaisir avec des pièces de créateurs / créatrices donc j’ai un budget entre 0 à 500€ par mois.

Quelle est la pièce la plus chère de ton dressing ?

La pièce la plus chère, c’est un sac à main Gucci Marmont large que je me suis offert avec une prime de licenciement !

Quelle est la pièce qui a le plus de valeur sentimentale à tes yeux ?

J’ai une très belle robe Marina Rinaldi x Fausto Puglisi, je la porte aux événements d’amour : PACS et mariage, elle est très spéciale pour moi.

Quelle est la pièce la plus vieille de ton dressing que tu as achetée toi-même ?

Je suis trop fière de mes vieilles Buffalo du collège, c’est revenu à la mode il y a quelque temps, elles sont massives et confortables, j’adore ! C’est la première paire chère que je me suis offerte !

Quelle est la pièce la plus récente que tu te sois offerte ?

Récemment, je me suis offert une robe en mesh Jean Paul Gaultier marinière et tatouage, incroyable !

Quelle est la pièce la moins chère de ton dressing qui fait quand même un effet waouh ?

J’adore tricher avec mes bijoux, ils sont gros, clinquants et fantaisie, ils apportent beaucoup d’allure à une tenue très simple.

Quel est ton plus fidèle accessoire ?

J’ai souvent un éventail avec moi, surtout dès que les températures montent. Ça donne un air star, presque snob, ça me permet d’avoir moins chaud avec classe !

La pièce que tu as déjà en 36 exemplaires mais que tu n’arrêtes pas d’acheter quand même ?

Quand un article, me plait, est confortable, il m’arrive de l’acheter en plusieurs coloris ! La saison dernière, j’avais le même modèle de mule wide fit (pointure large) décliné en plusieurs couleurs.

Quel est le type de pièce que tu rachètes encore et encore et ne portes pourtant jamais ? Pourquoi ?

Je suis en constante recherche de la gaine parfaite composée d’un short pour éviter le frottement des cuisses, qui lisse le ventre et qui remonte la poitrine et les fesses. J’en ai plein, mais au final comme c’est contraignant à porter, je ne les mets jamais…

Quel est le type de vêtements que tu prends le plus de plaisir à traquer ?

J’adore les robes, c’est le vêtement que je porte le plus, c’est la pièce féminine par excellence et tu ne te prends pas la tête à l’assortir, elle se suffit à elle-même. J’adore traquer les influenceuses américaines, elles dénichent toujours des pépites.

Quel est le genre de vêtements que tu détestes devoir te procurer ? Pourquoi ?

Je galère à trouver des jeans qui me vont, avec une coupe tendance, un peu d’élasthanne pour l’aisance et qui ne bâille pas dans le dos. Je dois en avoir que deux à tout casser dans mon dressing.

Ta meilleure pépite de fripe ?

J’achète quasiment rien en seconde main, une fois j’ai trouvé une casquette Ester Manas vraiment à un très bon prix sur Vinted !

Ta meilleure astuce pour acheter des fringues de seconde main ?

Malheureusement en grande taille, l’offre est ultra limitée, le style est décevant et la qualité est rarement au rendez-vous. Le meilleur conseil que je puisse donner, c’est de suivre mon Vinted !

Ton futur investissement mode ?

Je veux me reprendre une nouvelle robe en mesh Jean Paul Gaultier, elles sont trop belles, extensibles et vont jusqu’au 2XL. En +, ils présentent les articles sur plusieurs morphologies, j’achète ! (voix de Jean-Marc Généreux)

Est-ce que tu revends souvent tes vêtements ?

Oui, j’adore me renouveler et je veux permettre aux filles qui me suivent d’accéder à des pièces incroyables. J’adore les vides-dressings physiques à Lyon et Paris, cela permet aussi de nous rencontrer, je fais aussi quelques drops sur Vinted, en 5 min tout part !

Est-ce que tu achètes beaucoup de seconde main ?

Je n’achète quasiment rien en seconde main, en grande taille l’offre est très limitée, ce n’est pas à mon goût, ce n’est pas à ma taille, la qualité est moindre. Je vais shopper quelques pièces créateurs : Vivienne Westwood ou Jeremy Scott mais uniquement sur de l’accessoire.

Si tu devais prendre une résolution mode, quelle serait-elle ?

J’aimerais consommer mieux, mais actuellement pour ma taille 56, il n’y a que la fast fashion qui s’intéresse à moi…

C’est quoi la question que tu aimerais qu’on arrête de te poser sur ton rapport à la mode ?

J’aimerais qu’on arrête de me demander « mais comment oses-tu porter ceci ou cela ? ».