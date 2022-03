Lizzo sort sa marque de shapewear, des tailles XS à 6XL, pour se sentir Good as Hell !

La chanteuse Lizzo va sortir le 12 avril 2022 YITTY, sa marque de sous-vêtements galbants, des tailles XS à 6XL. Et elle s’annonce confortable, body-positive, et colorée !

Si la marque de gaines de Kim Kardashian l’a aidée à devenir milliardaire, Lizzo compte bien elle aussi s’emparer du juteux marché du shapewear. Soit la nouvelle expression à la mode pour parler des sous-vêtements sculptants dont font partie les gaines.

Lizzo sortira le 12 avril 2022 sa marque YITTY, d’après son surnom d’enfance. Conformément à ses principes d’amour propre, de confiance en soi, et de bodypositive, cette griffe promet de proposer des solutions de sous-vêtements pour flatter toutes les morphologies.

Lizzo lance une marque de dessous bodypositive

Des tailles XS à 6XL, les dessous de Lizzo se distinguent déjà du reste du marché du shapewear tout en teintes nude, puisque YITTY proposera aussi des tons bien colorés, bien soutenus, bien flashy. Si bien qu’on se verrait même les porter comme des vêtements d’extérieur à part entière, et non uniquement comme des sous-vêtements.

Dans un communiqué de presse, la chanteuse de Truth Hurts, Juice, et Boys, a ainsi partagé sa vision pour YITTY :

« J’avais l’impression qu’on me disait constamment à la télévision et dans les magazines que mon corps n’était pas assez bien. Et, pour être considéré comme « acceptable », j’ai dû lui infliger une sorte de douleur pour s’inscrire dans un archétype de la beauté. Pour cette raison, je porte du shapewear [des vêtements sculptants] depuis longtemps, peut-être depuis que je suis en cinquième ou sixième année. Au lieu de penser à la taille de cette manière linéaire, nous y pensons sur un spectre où tout le monde est inclus. La taille de chacun est juste sa taille. Ce n’est pas haut, ce n’est pas bas. Ce n’est pas grand, ce n’est pas petit. C’est juste ta taille. »

YITTY se décline en trois lignes : une collection sans couture, ultra légère pour accompagner les courbes, baptisée Nearly Naked (presque nue) ; une collection en résille lissante du nom de Mesh Me (résille-moi) ; et une collection colorée à porter comme fringues d’extérieur si on le souhaite, Major Label.

Le tout fabriqué dans des matières recyclées, et emballé dans des matériaux recyclés et recyclables. Bref, vivement le 12 avril pour découvrir tous les produits, leurs prix, et vraiment se rendre compte s’ils sont aussi inclusifs, colorés, et fun qu’ils en ont l’air !

Crédit photo de Une : YITTY.