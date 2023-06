La collab’ mode Ganni x Ester Manas assure que l’été sera chaud pour toutes les morphologies

La marque dannoise Ganni s’associe au duo composé d’Ester Manas et Balthazar Delepierre pour créer en collab’ une collection capsule taillée pour briller tout l’été, et flatter toutes les morphologies, pour la nuit comme le jour, en passant même par les maillots de bain.

D’où vient la marque Ester Manas ?

Connaissez-vous la marque belge Ester Manas ? Fondée en 2019 par la créatrice du même nom et Balthazar Delepierre, la griffe propose des vêtements à taille unique, seyante du 34 au 50, grâce à un ingénieux système de fronces, de laçage, de boutonnières et de tissus extensibles. Elle part principalement de matières upcyclées, confectionnées localement par des femmes en réinsertion socioprofessionnelle, pour donner naissance à des pièces capables d’accompagner des femmes dans toutes leurs variations de poids. Inclusive par design, la marque Ester Manas coche presque toutes les cases et ce, sans pour autant le crier sur tous les toits.

D’où vient la marque Ganni ?

Quant à Ganni, il s’agit d’une marque danoise établie depuis beaucoup plus longtemps, puisque c’est la galeriste Frans Truelsen qui l’a lancée en 2000. Mais c’est depuis les années 2010 qu’elle devient vraiment populaire au-delà de la Scandinavie, sous l’impulsion du couple à la direction artistique, Nicolaj Reffstrup et Ditte Reffstrup. Désormais certifiée B-Corp, elle enchaîne les collabs avec des designers pointus.

Pourquoi la collab’ Ganni x Ester Manas s’annonce si excitante

Ensemble, les deux marques signent une collab’ très attendue, à la fois parfaite pour cet été grâce notamment à des maillots de bain (deux bikinis et un maillot une pièce), mais aussi plus longtemps si affinités, vu les robes taillées pour durer sans se démoder. Conformément à la philosophie d’Ester Manas, toutes les pièces sont pensées pour flatter le plus de morphologies possibles. Elles seront disponibles à partir du 16 juin 2023 sur l’e-shop de Ganni et dans une sélection de points de vente.

