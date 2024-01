WTF : mais d’où vient cet engouement pour la Stanley Cup ? 

Vous l’avez forcément vu passer sur TikTok. Déclinée en rouge, rose, jaune, bleue ou verte… la gourde thermique Stanley Cup est absolument partout ! Et l’engouement qui l’entoure est quelque peu… démesuré.

Au lycée, dans une voiture, au travail ou à la salle de sport, la gourde Stanley cup semble s’infiltrer partout ! Contenant presque 1 litre de liquide (chaud ou froid), cette dernière dispose d’un look fuselé, coloré et parfaitement adapté pour être transporté partout grâce à sa paille réutilisable et sa anse arrondie. Et si on ne remet pas en question le design ni la praticité de ce produit, ce qu’on a du mal à comprendre, c’est pourquoi la Stanley Cup cumule à ce jour plus de 7 milliards de vues sur TikTok. Et surtout, qu’est-ce que la Gen Z lui trouve de si… Irrésistible ?

La tendance WaterTok : le point de départ de l’engouement

Même si aujourd’hui les gourdes Stanley s’arrachent dans le monde entier, c’est surtout aux États-Unis que les adolescents et les adultes sont capables de faire des heures de queue pour se les procurer. Tout part d’abord d’un constat : aux États-Unis, on boit trop peu d’eau. D’après une étude publiée dans la revue American Journal of Public Health : plus de la moitié des jeunes Américains ne s’hydratent pas suffisamment. Pire, un quart des enfants et adolescents interrogés ne boirait jamais d’eau…

Sur TikTok les influenceurs ont alors commencé à démocratiser le concept de WaterTok. L’idée ? Améliorer le goût de l’eau de toutes les façons possibles pour pouvoir atteindre une consommation quotidienne de 2 à 3 litres (ce qui est en réalité plus que nécessaire) sans se faire violence. Poudre électrolyte, sirop, fruits… Tout est bon pour éviter que l’eau ait un goût d’eau. Vous vous en doutez, toutes les influenceuses qui ont communiqué sur ce nouveau concept attiraient l’attention sur le fait que le design d’une gourde pouvait jouer en votre faveur si vous souhaitez consommer davantage d’eau… Évidemment, ces dernières avaient une Stanley Cup à la main.

Plus qu’une gourde, un véritable accessoire de mode adulé par la Gen Z

Boire plus, c’est bien, mais le faire avec style, c’est encore mieux ! Voilà pourquoi la marque a décliné sa gourde dans une multitude de couleurs. Le but ? La faire matcher avec toutes nos tenues et surtout, la rendre désirable auprès des plus jeunes acheteurs, plus influençables. Une stratégie payante qui passe également par les collaborations bankable.

Dernièrement, Stanley Cup s’est associé à Starbucks afin de créer une gourde en édition limitée de couleur… rose bonbon (cible oblige). Sortie le 3 janvier dernier, cette dernière a littéralement provoqué une cohue, voire même des altercations devant les boutiques Starbucks, si bien que la marque n’a pas voulu réitérer l’expérience…

Sur le site de revente Stock x, ce même modèle se vend aujourd’hui à plus de 325€…

Qui l’eût cru, que cette gourde, créée initialement pour accompagner les travailleurs sur les chantiers, se réinvente aujourd’hui en accessoire de mode ? Pas nous !