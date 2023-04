WaterTok : on vous dit tout sur cette tendance qui vise à rendre l’eau plus sexy

Très populaire sur TikTok, cette astuce consiste à aromatiser l’eau avec des poudres et des sirops pour en favoriser la consommation au quotidien. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Tout au long de la journée, notre corps perd en moyenne 2,6 litres d’eau (transpiration, larmes, urines, etc.), il est donc important de compenser cette perte hydrique par la boisson et la nourriture. Afin d’assurer les nombreuses fonctions vitales du corps, l’ANSES recommande de boire un minimum de 1,5 à 2 litres d’eau par jour, soit environ huit verres d’eau.

Pour certaines personnes, boire régulièrement et sans avoir soif est une habitude, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, et avaler autant d’eau peut parfois s’apparenter à un véritable parcours du combattant. La tendance TikTok #Watertok se présente comme une solution pour aider les petits buveurs à boire plus d’eau. Mais en quoi consiste-t-elle ? Et qu’en pensent les professionnels de santé ? On vous dit tout sur cette trend qui comptabilise déjà plus de 130 millions de vues sur le réseau social chinois.

© Nadi Lindsay sur Pexels

#WaterTok, solution miracle pour boire davantage d’eau ou bombe à retardement ?

Sur TikTok, les créateurs de contenu utilisent le hashtag #WaterTok pour poster des recettes d’eau (du robinet ou minérale) aromatisée à base de poudres et de sirops avec ou sans sucre. Le but ? Rendre son goût plus savoureux pour en augmenter la consommation quotidienne. Une idée intéressante, mais qui revient finalement à boire… un soda !

Face à cette tendance, les professionnels de santé sont perplexes, surtout que ces eaux aromatisées sont très éloignées des infusions de plantes et d’herbes qui, pour le coup, ont un petit goût, mais conservent les bénéfices de l’eau, sans ajout d’ingrédients artificiels.

#WaterTok ou la promotion de produits ultra-transformés bourrés d’additifs déconseillés

Le docteur Abdul Matin Azizi, chirurgien-dentiste, s’inquiète du potentiel effet de ces boissons sur les dents. Il explique au media The Independent :

Certaines poudres et sirops peuvent contenir des niveaux élevés de sucre ou d’acide citrique qui peuvent éroder l’émail des dents et provoquer des caries. [En effet], le sucre peut nourrir les bactéries dans la bouche et entraîner la production d’acides nocifs qui attaquent les dents. L’acide citrique peut également éroder l’émail, provoquant une sensibilité et des douleurs dentaires. Les colorants alimentaires, qui sont souvent inclus dans de nombreux produits de ce type, peuvent aussi créer des taches avec le temps.

Mais ce n’est pas tout ! Les arômes artificiels utilisés dans les poudres et les sirops à mélanger avec de l’eau peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé. Et les produits « sans sucres » et « sans calories » comme les édulcorants, ne sont pas plus recommandables.

Selon la nutritionniste Silvia Micheletti, « ces arômes artificiels contiennent des niveaux élevés de maltodextrines, qui sont des glucides hautement transformés dérivés de l’amidon ». Similaires au sucre, ils provoquent une augmentation rapide de la glycémie, ce qui peut entraîner des problèmes de santé chez certaines personnes, notamment des maladies cardiovasculaires ou l’apparition d’un diabète précoce. Bref, ce sont des produits ultra-transformés dont il vaut mieux limiter la consommation.

Comment boire plus d’eau sans tomber dans les produits ultra-transformés ?

Pour augmenter sa consommation d’eau, plutôt que de tenter par tous les moyens de déguiser son (manque de) goût avec des produits transformés, on peut commencer par se balader avec une gourde et télécharger une application mobile comme WaterTime ou la très mignonne Plant Nanny, qui envoie des rappels réguliers pour inviter à prendre un petit verre d’eau. Nature, évidemment. On peut aussi rajouter des fruits de saisons, ou quelques framboises surgelées et/ou un trait de jus de citron dans l’eau pour la pimper de façon beaucoup plus saine.