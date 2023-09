Pourquoi avons-nous un coup de barre tous les jours à la même heure ? 

Que vous soyez un habitué des siestes ou êtes plutôt du style à résister à votre envie de vous assoupir jusqu’à que ça passe… vous avez peut-être déjà remarqué que le fameux coup de barre survenait tous les jours à la même heure. Mais pourquoi ? On vous explique.

Avoir un coup de barre, c’est totalement normal et humain. Qu’il soit puissant ou léger, c’est un phénomène qui apparaît souvent au même moment de la journée : après le repas. Mais pourquoi une telle régularité ? Il y aurait deux principales raisons. La première est sans surprise la digestion, quant à la seconde, elle pourrait bien vous surprendre.

La digestion engendre un pic de sérotonine

Digérer, ça peut être fatigant. Le Docteur Corinne Chicheportiche Ayache, médecin nutritionniste, explique à Doctissimo pourquoi nous avons toujours sommeil après le repas : « Environ 10% de notre énergie est dépensée pendant la digestion. Plus le repas est riche, plus le travail de digestion est important et fatiguant ».

Mais figurez-vous que ça n’est pas la seule raison ! La somnolence post-prandiale survient car les cellules du pancréas sécrètent de l’insuline lors de la digestion. Celle-ci provoque un pic de sérotonine, que vous connaissez sûrement sous l’appellation « hormone du bonheur ». Cette dernière est un neurotransmetteur favorisant à la fois le sommeil et l’endormissement.

La mélatonine : deuxième cause de coup de barre

Si la mélatonine, hormone qui favorise l’endormissement, est produite à partir de 21h et jusqu’à environ 7h30 le matin, on observe un autre pic, correspondant au fameux coup de barre, surgissant cette fois entre 13h et 15h.

La sieste : un bon moyen de se requinquer

La sieste, c’est bon pour la santé. Si en France, c’est un symbole de paresse, dans d’autres pays, elle est monnaie courante et permet de gagner en énergie, en vigilance et en efficacité. En moyenne, il est conseillé de dormir entre 15 et 20 minutes l’après-midi, de façon à expérimenter un épisode de sommeil léger, qui permet au cerveau de récupérer. Une sieste plus longue, entre 2h et 2h30 est davantage conseillée pendant les week-ends, ou en vacances, car elle nécessite d’effectuer un cycle complet de sommeil. Voilà de quoi accepter la fatalité du coup de barre et, pourquoi pas, en tirer le meilleur parti.