Combien de temps doit durer une micro-sieste pour être efficace ?

Chez soi, au bureau ou dans les transports en commun, la micro-sieste permet de retrouver de l’énergie en un minimum de temps. Durée conseillée, bienfaits, meilleur endroit pour se reposer… On vous dit tout sur la célèbre « power nap ».

Vous vous sentez fatigué après le déjeuner et avez du mal à rester concentré dans l’après-midi ? La micro-sieste (on parle aussi de « sieste éclair », de « turbo sieste » ou encore de « power nap » chez les adeptes du franglais), facile à glisser dans un emploi du temps chargé grâce à sa durée express, est un moyen efficace pour retrouver de l’énergie et réduire le stress à la mi-journée. Mais combien de temps doit-elle durer et quels sont ses bienfaits ? On fait le point.

Quelle est la durée idéale d’une micro-sieste ?

Il existe deux types de sieste : la micro-sieste, qui doit durer entre dix et vingt minutes, et la sieste longue, qui couvre un cycle de sommeil complet, soit environ 1h30. Selon Guy Meadows, docteur spécialiste du sommeil, la première est la plus recommandée pour obtenir un regain d’énergie en milieu de journée. Il explique au magazine Get The Gloss :

[La micro-sieste] est une courte sieste de moins de vingt-quatre minutes durant lesquelles l’individu reste dans les phases de sommeil les plus légères. C’est généralement le type de sieste recommandé pour un boost d’énergie et de vigilance immédiat qui permet de se lever facilement et de retourner tout de suite au travail.

Le risque, si vous dépassez cette durée, est de vous réveiller pendant la phase de sommeil profond, dans un état de somnolence encore plus avancé qu’avant la sieste. Il ne faut donc pas oublier de programmer un réveil avant de vous installer pour une micro-sieste !

Pour être tout de suite au taquet après ce temps de repos, certaines personnes boivent un café avant de tomber dans les bras de Morphée (on appelle ça le « café-sieste » ou le « napuccino »), pour se réveiller juste au moment où la caféine commence à agir. Une technique intéressante pour les jours où vous avez besoin d’être productif, mais à ne pas réaliser après le milieu d’après-midi sous peine d’avoir du mal à vous endormir le soir.

© Meruyert Gonullu sur Pexels

À quelle heure faire une micro-sieste ?

Pour ne pas gêner le sommeil nocturne, la micro-sieste doit être faite entre midi et 15h de l’après-midi grand maximum. Une information que confirme Philippe Beaulieu, médecin somnologue, praticien-attaché dans le Centre de diagnostic et de traitement des maladies du sommeil du CHU Henri Mondor, au Journal des Femmes :

Pour la micro-sieste, même si la vigilance diminue toutes les quatre-vingt-dix minutes en cours de journée, ce moment du début d’après-midi reste le plus adapté à ce temps de récupération. [ Plus tard ], avec la fatigue, le piège est de dériver, de dormir bien plus, et de gêner l’endormissement du soir.

Quel est le meilleur endroit pour faire une micro-sieste ?

La micro-sieste a l’avantage de pouvoir être pratiquée partout, à condition que l’endroit soit un minimum confortable. Vous pouvez donc vous allonger sur votre lit, vous installer sur la banquette de votre voiture, abaisser le dossier de votre chaise de bureau ou encore poser votre tête contre la vitre du train.

Pour ne pas être dérangé par l’environnement extérieur, notamment la lumière et le bruit, vous pouvez aussi mettre un masque occultant pour les yeux ainsi que des bouchons d’oreilles.

Quels sont les bienfaits de la micro-sieste ?

La micro-sieste est une technique efficace pour profiter de tous les bienfaits du sommeil sur le corps en un temps record ! En vingt minutes, elle permet (entre autres) de réduire la sensation de fatigue, de limiter le stress, de booster la créativité, la concentration et la réflexion, d’améliorer l’humeur et de diminuer les tensions musculaires. Alors, qui est-ce qui va faire un petit dodo ?