Acné : ce soin en institut serait le plus efficace pour combattre les poussées selon une étude

Nous avons tous fait face, une ou plusieurs fois dans notre vie, à des épisodes acnéiques. Et si certains ont trouvé la solution qui convient parfaitement à leur peau, d’autres en sont encore à la recherche. Selon une étude, un soin en institut de plus en plus répandu serait très efficace pour calmer les poussées de boutons…

Avoir des boutons, ça arrive et c’est totalement normal. Mais si vous cherchez une solution pour vous en débarrasser, sachez que selon une étude du « Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology », il existe un soin, pratiqué en institut, qui serait bien plus efficace que les autres pour calmer ces épisodes acnéiques. Son nom, vous le connaissez sûrement déjà, puisqu’il s’agit du fameux Hydrafacial. Ce dernier est devenu tellement populaire depuis quelques années, qu’une séance se pratiquerait même toutes les 15 secondes selon un article du Stylist ! Mais comment se déroule ce soin et surtout en quoi est-il meilleur que les autres ? On vous explique.

Hydrafacial : un soin complet

L’Hydrafacial est une méthode de nettoyage très complète venue des Etats-Unis et pratiquée en institut. Elle, est particulièrement plébiscitée pour traiter les peaux mixtes à grasses, mais peut tout à fait être pratiquée sur tous les autres types d’épidermes. Elle s’étend sur 3 étapes.

La première, consiste à nettoyer la peau en profondeur à l’aide d’un exfoliant doux , souvent chimique afin de décoller les cellules mortes sans abîmer le film hydrolipidique de la peau.

, souvent chimique afin de décoller les cellules mortes sans abîmer le film hydrolipidique de la peau. La deuxième, vise à extraire les comédons et autres impuretés grâce à une aspiration sous vide . C’est la partie la plus distrayante, puisqu’on peut voir dans le réservoir de la machine tous les éléments extraits de notre peau. Si l’aspiration de l’épiderme n’est pas douloureuse, il se peut qu’elle soit légèrement désagréable.

. C’est la partie la plus distrayante, puisqu’on peut voir dans le réservoir de la machine tous les éléments extraits de notre peau. Si l’aspiration de l’épiderme n’est pas douloureuse, il se peut qu’elle soit légèrement désagréable. Quand la peau est parfaitement nette, place à l’hydratation et à l’éclat . L’appareil délivre une combinaison de peptides et des d’antioxydants afin de révéler le glow.

. L’appareil délivre une combinaison de peptides et des d’antioxydants afin de révéler le glow. Dernière étape et pas des moindres (mais elle est optionnelle), il est possible de compléter ce soin avec une séance de luminothérapie afin de favoriser la récupération de l’épiderme.

Que dit l’étude du Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology

Pratiquée sur des volontaires âgés de 19 à 48 ans tous types de peaux confondus, cette étude a duré 12 semaines. Les patients ont reçu un traitement Hydrafacial complété d’une séance de LED lumière bleue à mesure de deux fois par semaine.

Et les résultats sont sans appel : 100% des testeurs ont constaté « une amélioration significative de la gravité de l’acné, une diminution des lésions acnéiques et une peau plus nette, plus éclatante » d’après le communiqué de presse.

Une belle réussite, qui repose sur la pluralité de ce soin qui mêle dermabrasion, traitement ciblé en fonction des besoins de chacun et hydratation. Une belle découverte, qui coûte quand même son prix, puisqu’un Hydrafacial pratiqué en institut vous délestera en moyenne de 150€ à 300€…

