Découvrez l’Hydrafacial, le soin visage hyper populaire qui nettoie en profondeur

Plébiscité dans le monde entier, l’Hydrafacial promet un teint plus net et une peau plus forte en seulement 30 minutes. On vous explique tout.

D’après la marque, un soin du visage Hydrafacial serait réalisé toutes les 15 secondes dans le monde. Sur un an, ça équivaut à peu près à 2 millions de traitements. Mais à quoi ce succès est-il dû ? Technique utilisée, effets sur la peau, contre-indications… Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce protocole adoré des stars.

Qu’est-ce que le soin Hydrafacial ?

À la frontière entre le médico-esthétique et la cosmétique, l’Hydrafacial est une technique de soin du visage qui utilise la technologie Vortex-Fusion, un système unique d’aspiration et de distribution qui aide à éliminer les impuretés mais aussi à distribuer un cocktail d’actifs « belle peau » qui fait le teint plus éclatant de façon instantanée, et aide l’épiderme à mieux se défendre sur le long terme.

Pendant ce soin d’une trentaine de minutes, pas de massage ni d’extraction manuelle, c’est la machine qui fait (presque) tout, guidée par les mains expertes d’une esthéticienne formée par la marque.

Quels sont les effets sur la peau du soin Hydrafacial ?

L’Hydrafacial est un soin profond adapté à toutes les peaux, et qui cible des problématiques variées comme les rougeurs, les taches, les pores dilatés, l’excès de sébum, le manque d’hydratation ou encore le teint terne.

Laetitia, esthéticienne chez Lazeo à Paris, explique à Madmoizelle :

Tout le monde peut profiter des bienfaits de l’Hydrafacial. En trois étapes, ce soin permet de nettoyer et d’exfolier la peau, d’aspirer les impuretés, de l’hydrater et de l’aider à se protéger des agressions extérieures comme le soleil, la pollution ou le stress.

Quand faire un soin Hydrafacial ?

L’effet « coup d’éclat » est immédiat, mais pour une action à long terme sur le grain de peau, la marque recommande de faire un soin tous les mois. Sans forcément suivre ce conseil à la lettre, s’offrir un Hydrafacial à chaque changement de saison est une bonne idée pour faire place nette et préparer la peau aux variations climatiques.

Si on souhaite avoir bonne mine pour un événement particulier, Laetitia conseille de prendre rendez-vous 48h avant « car la peau peut présenter quelques rougeurs et parce qu’il est déconseillé de se maquiller pendant deux jours après la prestation ».

Comment se déroule un soin Hydrafacial ?

Le soin, qui dure une trentaine de minutes, se divise en trois étapes parfaitement indolores.

1ère étape de l’Hydrafacial : le nettoyage et l’exfoliation

Après le démaquillage, un sérum est appliqué sur le visage afin de permettre à la machine, qui ressemble à un gros stylo, de nettoyer la peau et de la préparer à l’extraction.

Une solution d’acide salicylique et d’acide glycolique est ensuite appliquée sur la peau pour décoller les impuretés et aider à libérer les pores de l’excès de sébum et des bouchons de cellules mortes qui causent les comédons.

2ème étape de l’Hydrafacial : l’extraction et l’hydratation

Cette étape est la plus innovante du soin : si vous avez l’habitude des extractions manuelles qui sont, avouons-le, rarement une partie de plaisir, vous allez être surprise par la technique développée par Hydrafacial. En utilisant une aspiration sous vide, le dispositif élimine les impuretés et les débris directement à partir du pore, à la façon d’un aspirateur. En même temps, la machine délivrant des agents hydratants et nourrissants pour apaiser la peau.

3ème étape de l’Hydrafacial : la protection

Un cocktail de peptides, d’acide hyaluronique et d’antioxydants est ensuite appliqué pour stimuler en profondeur l’hydratation et protéger la peau des radicaux libres.

4ème étape de l’Hydrafacial chez Lazeo : l’oxygénation et la luminothérapie

Chez Lazeo, le soin Hydrafacial comprend une quatrième étape inédite : une bulle est placée au-dessus du visage, diffusant de la lumière de différentes longueurs d’ondes selon l’indication à traiter et insufflant de l’oxygène pur à 90% pour booster le métabolisme de la peau et donner de l’éclat.

« Une fois le protocole terminé, il ne faut pas toucher sa peau jusqu’au lendemain afin que les actifs puissent faire effet. On peut ensuite reprendre sa routine de soin visage habituelle », recommande l’esthéticienne.

© gritsivoleksandr

Où faire un soin Hydrafacial ?

De nombreux cabinets médicaux, centres de médecine esthétique et instituts proposent le soin Hydrafacial à Paris et en province. Pour trouver celui le plus proche de chez soi, le site de la marque propose une carte interactive recensant ses partenaires, mais votre moteur de recherche habituel pourra aussi vous renseigner.

Bon à savoir : ce soin est contre-indiqué chez les personnes allergiques aux algues, à l’acide hyaluronique ou à l’aspirine, qui souffrent d’une maladie de peau (eczéma, psoriasis etc.), ainsi que chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour éviter tout risque inutile, la praticienne s’assurera que vous êtes bien éligible au traitement avant de commencer.

Quel est le prix d’un soin Hydrafacial ?

En fonction des centres, un soin Hydrafacial coûte entre 150 et 180€, mais la facture gonfle rapidement si des options sont ajoutées. Un prix dégressif peut être proposé si plusieurs soins sont réservés, alors n’hésitez pas à vous renseigner si les résultats vous ont plu.

À lire aussi : L’acide glycolique est le roi de l’exfoliation et on vous explique pourquoi

Crédit photo image de Une : gritsivoleksandr