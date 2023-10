La recette hyper simple des roses des sables au chocolat

Avez-vous déjà dégusté des roses des sables ? Très faciles à faire et absolument délicieuses, elles sont parfaites pour le goûter.

Nouvelle semaine, nouvelle recette. Oui, c’est mon ambition dans la vie : vous fournir toute une liste de recettes sucrées très simples à réaliser, parce que la vie sans goûter, c’est comme un article sans commentaire : vide.

Cette fois encore, je suis allée piocher du côté du livre de Tiffany Cruchou et son CookBook, publié aux éditions First.

À lire aussi : La recette (facile) du quatre-quarts aux pommes

La recette des roses des sables

Pour réaliser cette pépite sucrée, vous aurez besoin de :

150 g de chocolat pâtissier

10 g de beurre demi-sel

1 cuillère à soupe de sucre glace (optionnel)

50 g de céréales corn-flakes non sucrés

Déjà, commencez par découper le beurre et le chocolat en morceaux, et à les faire fondre doucement. Incorporez le sucre glace au mélange si vous souhaitez en ajouter, et mélangez encore, tout doucement. Le mélange doit être lisse et brillant. Ensuite, ajoutez délicatement les corn-flakes, avec délicatesse pour ne pas les péter, et faites des petits tas que vous posez sur une assiette ou sur une plaque plate. Hop, au frigo pendant au moins deux heures, pour que le chocolat durcisse !

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.