Nina Métayer s’associe au Secours populaire et à Deliveroo pour un Noël solidaire et gourmand

La Cheffe pâtissière française Nina Métayer, récemment élue meilleure pâtissière mondiale, propose pour les fêtes de fin d’année une recette de bûche de Noël à petit prix au profit du Secours populaire via Deliveroo.

La période de Noël peut être semé d’embûches financières. Et l’association française de solidarité à but non lucratif qu’est le Secours populaire le sait bien. Mais aussi Deliveroo, qui vient de publier les résultats d’une étude à ce sujet. À l’approche des fêtes de fin d’année, Deliveroo s’associe à Nina Métayer, fraîchement élue meilleure Cheffe patissière au monde par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers, afin de proposer une opération caritative et gourmande avec le Secours Populaire.

Nina Métayer en train de réaliser sa recette de bûche choco-poire à petit prix pour Deliveroo au profit du Secours populaire. © Charlotte Chateau.

Nina Métayer propose une recette de bûche à petit prix au profit du Secours populaire via Deliveroo

L’appli de courses et de repas qu’est Deliveroo a récemment réalisé une étude avec Yougov France sur les habitudes des Français·e·s pour les fêtes. Il en résulte que 44 % d’entre nous se préparent à offrir une contribution solidaire cet hiver. Pour 43 % des sondé·e·s, ce sera des dons directs aux associations, en particulier contre la pauvreté (35 %), pour des causes humanitaires (33 %) ou encore des dons de nourriture (25 %). Seulement, pour 56 % des Français·e·s, cette période représente aussi une source de stress financier. C’est pourquoi, Deliveroo, qui soutient le Secours populaire depuis 2021 (avec plus de 250 000 € déjà récoltés en faveur de l’association), a décidé de mettre le paquet pour Noël en proposant une recette confectionnée par Nina Métayer.

En effet, puisque pour 76 % des sondé·e·s, la bûche reste le dessert le plus plébiscité pour Noël, la Cheffe pâtissière Nina Métayer a relevé le défi pour Deliveroo et le Secours populaire d’en proposer une version simple, économique, et délicieuse. En résulte une bûche choco-poire dont la recette sera partagée sur les réseaux sociaux et les ingrédients seront disponibles sur l’application et le site web de Deliveroo du 11 au 29 décembre. Et pour chaque ingrédient shoppé via Deliveroo, la plateforme reversera 1 € au Secours populaire français (dans la limite de 100 000 €).

La recette de la bûche choco-poire à petit prix de Nina Métayer pour Deliveroo et le Secours populaire. © Charlotte Chateau.

Via un communiqué de presse, Nina Métayer se réjouit ainsi de cette opération caritative et gourmande :

« La pâtisserie et les fêtes sont des moments de partage. Avec cette bûche, j’ai voulu partager une recette et des techniques qui permettent à chacun de déguster un dessert gourmand pour célébrer, sans contrainte, un beau moment avec ses proches, le plaisir de l’avoir fait soi-même en plus ! Grâce au Secours populaire français, cette recette sera mise à disposition du plus grand nombre et je les en remercie chaleureusement ! »

La recette de la bûche choco-poire à petit prix de Nina Métayer

Les ingrédients de la recette de la bûche choco-poire à petit prix de Nina Métayer pour le Secours populaire et Deliveroo. © Charlotte Chateau.

Et comme il n’est jamais trop tôt pour mettre les petits plats dans les grands, voici d’ores et déjà la recette de la bûche choco-poire à petit prix de Nina Métayer pour Deliveroo et le Secours populaire :

Ganache montée chocolat

220 g de crème liquide 35 % (1)

25 g de lait entier

0,55 g de sel fil

150 g de chocolat noir 72 %

165 g de crème liquide (2)

Chauffez 220 g de crème liquide (1), versez-la en 3 fois sur le

chocolat cassé en morceaux, mélangez bien pour ne plus avoir

de morceau. Mixez le tout en ajoutant 165 g de crème liquide

froide (2). Couvrir d’un film alimentaire et laisser cristalliser

toute une nuit au réfrigérateur avant montage.

Biscuit cacao

7,5 g de lait entier

25 g de beurre doux

35 g de farine T55

50 g d’œufs entiers

40 g de jaune d’œuf liquide

77,5 g de blanc d’œuf

20 g de sucre

10 g de cacao en poudre

Dans une casserole, faire fondre le beurre et le lait ensemble, porter à ébullition et ajoutez en une fois la farine tamisée et le cacao en poudre hors du feu. Mélangez bien et faire dessécher à feu moyen en remuant. Réservez la pâte dans un cul de poule et ajouter petit à petit les œufs et les jaunes au mélange. Dans la cuve d’un mixeur montez les blancs en neige et serrez les à la fin avec le sucre. Ajoutez un peu de blancs montés à la pâte à choux puis ajoutez le reste délicatement à la maryse. Étalez la préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson. Préchauffer à 200°C et cuire à 185°C durant 5 minutes, ajustez la cuisson en fonction de votre four.

Confit poires caramélisées

20 g de sucre

20 g de miel

1/2 citron

2 feuilles de gélatine

2 poires fraîches

30 de beurre AOP

2 pincées de fleur de sel

Découpez les poires en cubes. Réalisez un caramel avec le sucre, déglacez avec le beurre et la fleur de sel. Ajoutez les poires, le zeste de citron, le jus de citron, la gélatine préalablement réhydratée et essorée, puis le miel. Laissez refroidir complètement avant utilisation.

Le montage étape par étape de la recette de la bûche choco-poire à petit prix de Nina Métayer pour le Secours populaire et Deliveroo. © Charlotte Chateau.

