Pour Noël, aidez les familles les plus démunies avec Sophie la Girafe et le Secours Populaire

Cette année, la célèbre girafe s’associe au Secours Populaire pour offrir des jouets neufs aux enfants les plus démunis.

C’est une opération qui va faire plaisir au père Noël. Du 15 octobre au 15 décembre, la marque Vulli et sa célèbre Sophie la Girafe, s’unit au Secours Populaire pour une action solidaire notable : à chaque coffret Sophisticated acheté — la collection de naissance, un jouet neuf sera offert au Secours populaire et distribué par ses Père-Noël Verts.

Sophie la Girafe et le Secours Populaire

Grâce à l’opération nationale nommée 1 jouet acheté = 1 jouet offert, la marque Vulli propose aux parents de venir en aide aux enfants les plus démunis et à leurs parents. Quand on sait que, d’après un baromètre Ifop et Dons Solidaires France réalisé en décembre 2021, 29 % des parents risquent de renoncer à acheter tout ou partie des cadeaux pour leurs enfants, cette opération est un beau geste.

La marque Vulli s’engage de son côté à offrir minimum 5 000 jouets pour les enfants de familles démunies.

Si vous souhaitez participer à cette opération de produit-partage, vous pourrez la retrouver relayée en magasin à travers des display spécifiques, ou sur le site internet de Sophie la Girafe.

À lire aussi : Faut-il laisser les enfants croire au Père Noël ?