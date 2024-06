Cette ville française créé 21 droits spécifiques en faveur des familles monoparentales

À Ris-Orangis, en Essonne, la municipalité a créé 21 droits spécifiques en faveurs des familles monoparentales, dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté.

Une initiative plus que demandée. Alors qu’avec la dissolution de l’Assemblée Nationale, les travaux de commission autour du statut des familles monoparentales sont à l’arrêt, des communes, elles, mettent en place des initiatives locales.

À l’image de Ris-Orangis, en banlieue parisienne, qui a créé le statut de parent isolé, comme le rapporte nos confrères du Parisien. Cette commune de près de 30 000 habitants ou 1 707 familles sont qualifiées de monoparentales selon l’Insee prend les devants en créant le statut de « parent isolé », leur octroyant 21 droits spécifiques.

Des droits universels pour les parents solos

Ainsi, le parent obtient des droits universels dès qu’il est identifié comme seul. Cette série de mesures commence par modifier les critères d’attribution de places en crèches, puisque les parents solo ont des points supplémentaires et donc peuvent en obtenir plus facilement.

Une permanence pour informer sur les droits des familles monoparentales est également créée, tout comme un parcours santé spécifique, ou encore une carte « famille monoparentale », afin d’avoir des réductions dans les cinémas, salles culturelles ou piscines dans l’agglomération Grand Paris Sud. De plus, la pension alimentaire n’est désormais plus comptée dans le calcul du quotidien familial, ce qui permettrait aux parents solo de bénéficier de plus d’aides sociales, un tiers d’entre elles vivant sous le seuil de pauvreté selon l’Insee.

Parmi ces mesures, Ris-Orangis veut aussi « encourager le droit au répit » et devrait rapidement développer un espace permettant aux parents solos de « souffler ». Le mot d’ordre de cette mairie de gauche ? Dire aux familles monoparentales qu’elles ne sont plus seules. Reste à savoir si d’autres communes comptent s’inspirer de cette initiatives, en attendant une loi à l’échelle nationale.

