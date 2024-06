Cette ville française est l’une des meilleures au monde pour manger (et ce n’est pas Paris)

Le média lifestyle international « Time Out » a répertorié les vingt villes au monde où il fait bon manger. Parmi elles, cette ville du sud-est de la France se classe en très bonne position.

Quelles sont les vingt meilleures villes où manger au monde ? L’édition internationale de Time Out en a une idée. Mercredi 29 mai, le média lifestyle a répertorié les villes les plus gastronomiques du monde. Parmi elles, une seule ville française, et non, ce n’est pas la capitale.

Lyon, ville la plus gastronomique de France

Ainsi, Lyon fait office de meilleure ville française pour manger, se situant à la seizième place du classement. La ville natale du chef Paul Bocause est alors saluée pour ses spécialités locales, comme son saucisson brioché, ou encore son désormais célèbre tacos, tortilla farcie de frites, fromage et/ou viande. D’autant que 18 restaurants de la ville sont décorés d’une ou plusieurs étoiles au guide Michelin.

Selon Time Out, « la réputation de Lyon en matière d’excellente cuisine demeure, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s’attendre. (…) Fini les bouchons à touristes et à forte viande du Vieux Lyon. Place à a cuisine fusion et végétarienne, instiguée par de jeunes chefs ». Le media conseille alors la cuisine franco-libanaise du restaurant Ayla situé dans le 6ème arrondissement, ou encore le restaurant fusion franco-mexicain Alebrije du quartier de la Croix-Rousse.

Et dans le reste du classement ? Time Out affirme que la meilleure ville du monde pour manger, est Naples, en Italie, pour ses pizzas. En seconde place se situe Johannesburg, en Afrique du Sud, suivie par Lima au Pérou.

