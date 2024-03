Divorce : mauvaise nouvelle, cette croyance populaire est finalement d’actualité

Près d’un mariage sur deux se termine par un divorce en France. Une étude anglaise s’est penchée sur la durée du mariage et les causes. Et visiblement, c’est bien le cap des 7 ans qui se révèle fatal.

Aujourd’hui, en France, un couple sur deux se sépare, et près d’un mariage sur deux aboutit à un divorce (44 %). Et dans la majorité des cas (75%), ce sont les femmes qui sont à l’initiative de la séparation. Ce sont, elles aussi, qui en paient le prix fort et sont touchés par la précarité post-divorce. En 2016, une étude de l’Insee avait révélé que le risque de divorce était le plus élevé après 5 ans de mariage. Pas de nouvelles données depuis, mais une récente étude anglaise, menée par le site Divorce-Online et rapportée par le Sun, a retenu notre attention. Cette enquête a mis en évidence que la plupart des divorces auraient lieu après 7 ans de mariage. Ce qui confirme donc la croyance populaire selon laquelle le cap des sept ans de mariage serait difficile à surmonter pour les couples, voire impossible.

Le cap des 7 ans n’est pas un mythe

L’étude ajoute que les couples de la génération X – ceux âgés aujourd’hui entre 44 et 59 ans – se séparent à un âge moyen de 43,9. Ils citent les pressions financières comme principale raison du divorce. Des travaux antérieurs ont suggéré d’autres motifs de divorce récurrents tels que l’infidélité ou encore la charge mentale des femmes. Un porte-parole de Divorce-Online.co.uk a déclaré : « Notre recherche apporte un nouvel éclairage sur les tendances en matière de mariage et de divorce, confirmant que cap des sept ans est réel et affecte particulièrement les couples de la génération X ».

