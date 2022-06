Outlander saison 7 : cette vidéo qui nous met l’eau à la bouche

La saison 6 est terminée depuis seulement quelques semaines, que les premières informations concernant la saison suivante sont déjà disponibles. On fait le point ?

Bon ok, la saison 6 n’était pas glorieuse. Je me suis même demandée si j’allais continuer à regarder encore Outlander, ayant été plus que déçue de ces derniers épisodes.

Mais que voulez-vous, je suis faible ! C’est pour ça que je commence déjà à me hyper comme jamais, en regardant les vidéos promotionnelles de la prochaine saison.

Jamie et Claire Fraser dans la saison 6 d’Outlander

Outlander saison 7 : ce qu’on sait déjà

Grâce à une vidéo publiée sur le compte Instagram de Starz à l’occasion de la World Outlander Day — la journée mondiale d’Outlander, nous apprenons que la saison 7 a bien officiellement commencée à être tournée, et surtout, qu’elle contiendra 16 épisodes, ce qui est énorme. Énorme pour Outlander j’entends, surtout quand on sait que la saison 6 n’en comptait que 8. La faute à la pandémie, et un peu au fait que l’actrice principale était enceinte au moment du tournage.

Autre point positif : nous n’aurons pas encore à attendre deux longues années pour voir la nouvelle saison, puisque celle-ci devrait être diffusée vers le mois de mai de l’année 2023. La date est encore incertaine, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Dans la vidéo ci-dessous, nous pouvons découvrir quelques images du tournage de la saison 7, les décors, le casting, les costumes, l’ambiance sur le plateau…

Oui bon ok, tu m’as eu Outlander, je vais la regarder, ta nouvelle saison.

