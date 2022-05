La saison 6 d’Outlander est terminée, et on s’est clairement foutu de nous

La saison 6 de la série, diffusée sur Netflix, vient de s’achever et on reste sur notre faim, c’est peu de le dire.

Diffusée sur Netflix depuis plusieurs semaines, la dernière saison d’Outlander a pris fin. Mais on se pose sérieusement la question : pourquoi cette série est-elle devenue si nulle ?

Attention, cet article comporte des spoilers sur la saison 6. Si vous ne l’avez pas encore vue, nous vous conseillons de passer votre chemin (et de ne pas râler dans les commentaires en disant qu’on vous spoile, vous étiez prévenues hein)

Outlander : une série pourtant si prometteuse

Vous le savez si vous lisez les articles que j’ai pu écrire sur le sujet : j’adore Outlander, depuis le tout début. Enfin, je devrais dire que « j’adorais ». Les deux premières saisons, que j’ai pu mater environ 367 fois, ont été une vraie passion. L’histoire, les costumes, les personnages, les paysages : tout m’avait séduit.

Et puis, après la saison 3, le soufflé a commencé à redescendre, petit à petit. Je mettais ça sur le compte de plusieurs facteurs, comme le changement de lieu de l’histoire (sans Écosse, la vie est moins belle), sur le côté historique qui m’intéressait moins (je ne suis pas une grande fan de la guerre d’indépendance des États-Unis), sur les personnages et les intrigues qui, à mon sens, perdaient un peu en profondeur…

Tous ces facteurs compilés m’ont fait petit à petit me détacher de cette série que j’estimais tant, jusqu’à ce que je mate la dernière saison et que l’impression d’être prise pour un jambon se fasse bien sévèrement ressentir.

Ma tête, après avoir terminé la saison 6 d’Outlander

Outlander saison 6 : c’est quoi ce foutage de gueule ?

Cette saison, je l’attendais au tournant. Déjà, dans la cinquième, j’essayais de me rassurer en me disant : « c’est une saison de transition, elle pose les bases pour la prochaine, laissons le temps ». Bla-bla-bla. J’ai essayé, je vous jure, de rester patiente et de laisser une chance. Et puis la saison 6 est arrivée, avec seulement 8 petits épisodes (contre au moins 12 ou 13 dans les saisons précédentes). Quel ennui ! Chaque épisode était aussi lent qu’un discours de Jean-Pierre Chevènement, le côté EHPAD en moins.

Regardez-moi ces regards niais, illustration parfaite de cette saison plus chiante qu’un épisode de La petite maison dans la prairie

À chaque fin d’épisode, j’espérais très fort que le prochain relèverait le niveau, que l’intrigue commencerait enfin, qu’il se passerait quelque chose. Et non. Rien n’est arrivé.

Pendant ce dernier épisode, j’ai passé mon temps à bâiller, à regarder combien de temps il restait encore, et à soupirer. J’étais si lassée. Quand le dernier quart d’heure est arrivé et que l’intrigue a EN-FIN commencé à débuter, j’ai réalisé qu’il n’y aurait pas de suite, du moins pas avant la saison 7, dans on ne sait combien de mois.

Outlander saison 6 : tout ça pour ça ?

Je ne comprends pas les scénaristes et producteurs de la série : pourquoi tout gâcher ? Pourquoi s’obstiner à faire surjouer les acteurs, à faire des plans moches et attendus, à rajouter des scènes de cul qui ne servent même pas l’intrigue (et qui ont perdu de leur beauté et de leur passion) ? Pourquoi vouloir faire que du réchauffé, de l’attendu, du médiocre ?

Cette série était une pépite, et elle n’est aujourd’hui qu’une plate copie d’une télénovela bas de gamme. Vous trouvez que le terme télénovela est un peu costaud pour parler d’Outlander ? Souvenez-vous de l’épisode centré sur le jeune Ian et sa go amérindienne, et on en reparle, hein.

Vous pouvez trouver mon jugement peut-être un peu dur, me dire que si, l’intrigue de cette fin de saison n’est pas si mal, qu’on va voir Jamie voler au secours de Claire et que ça va sûrement être épique.

Oui, mais c’est du réchauffé. Claire accusée de sorcellerie, Jamie qui est séparé d’elle dans les dernières minutes et qui va forcément la sauver, et bla-bla-bla… Vraiment, il n’y avait que ça à faire pendant cette saison ? C’est si paresseux.

Bien sûr que je suis déçue, j’ai l’impression d’avoir perdu huit longues heures en matant cette saison, dont l’intrigue entière aurait pu tenir en deux épisodes maximum.

Je ne sais pas si je regarderai la saison 7 (dont la production vient de débuter). Mais ce que je sais, c’est que j’ai rarement été aussi déçue pour une série. Et vous, vous en avez pensé quoi ?

