Le créateur de Black Mirror a écrit un épisode avec ChatGPT et en a tiré des leçons… même si « c’est de la merde »

L’omniprésence de ChatGPT autour de vous vous donne parfois l’impression d’être dans un épisode de Black Mirror ?

Charlie Brooker, le créateur de la série dystopique s’est demandé si ChatGPT pouvait vraiment le remplacer, comme dans un scénario dystopique. Le showrunner a ainsi demandé à l’intelligence artificielle d’écrire un épisode de la saison 6, dont la sortie est prévue le 15 juin sur Netflix.

Le créateur de Black Mirror a confié son expérience au magazine Empire, expliquant « Je me suis un peu amusé avec ChatGPT ».

La première chose que j’ai faite a été de taper : « générer un épisode de ‘Black Mirror ». À première vue, le résultat était plausible, mais, dans un second temps, cela s’est avéré être de la merde .

Parmi les critiques adressées à ChatGPT, il est courant d’entendre que l’intelligence artificielle n’est capable de réunir que des informations présentes sur Internet, sans savoir aller au-delà. Une expérience dont Charlie Brooker a fait les frais :

Tout ce que fait ChatGPT, c’est consulter tous les synopsis des épisodes de ‘Black Mirror’ et les mélanger. Si vous creusez un peu plus, vous vous dites: « oh, il n’y a vraiment pas de créativité dans ce scénario ».