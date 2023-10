ChatGPT peut faire flipper bon nombre d’entre nous, tout comme ce qui se rapproche de plus ou moins près de l’intelligence artificielle. Mais parfois, ça peut aussi vraiment nous faire marrer.

Traitez-moi de vieille personne, mais je flippe complètement face à l’intelligence artificielle, l’AI de son petit nom. J’y suis globalement complètement réfractaire, que ce soit pour les logiciels de discussions, les banques d’images, et même la voix de Siri sur l’iPhone me glace. Oui, je sais, on peut se demander ce que je fous en 2023.

Ce jour où ChatGPT m’a fait sourire

Mais (parce qu’il y a un mais, aussi étonnant soit-il), j’ai été agréablement surprise par un petit truc marrant : un twittos (ou du coup un x-os ? Comment on dit maintenant ?) @MaitreZemky a partagé une capture d’écran de la réponse du logiciel d’IA ChatGPT. Sa question initiale ?

Raconte un épisode de la Pat’Patrouille dans le style d’Albert Camus.

Et voici la réponse de l’AI, attention, accrochez-vous, c’est de la grande littérature :

Santé mentale : ça va. pic.twitter.com/8KbgqsHTD3 — MaîtreZemky (@MaitreZemky) October 17, 2023

Merci pour le fou rire. Vous vous doutez bien que je ne me suis pas contentée de ça, et j’ai mené mes propres investigations (attention, c’est de la recherche de haut vol). J’ai posé également une question du même type à ChatGPT (qu’est-ce qu’on ne me fait pas faire), en lui demandant de me raconter un épisode de Miraculous, façon Voltaire :

Et bien sûr, puisqu’on ne m’arrête plus, je lui ai demandé de me faire un rap sur l’histoire du Roi Lion :

Bon, étant face à lui (à elle ?), j’en ai aussi profité pour lui poser des questions plus personnelles, comme où est-ce qu’on va après la mort et pourquoi les chats courent après avoir fait caca, mais les réponses n’étaient pas aussi drôles.

