Vidéo mignonne du jour : un ambulancier qui chante Le Roi Lion pour une enfant stressée

Vous en avez marre des infos anxiogènes ? Allez hop, voici une petite vidéo qui vous mettra du baume au cœur.

« C’est l’histoiiiiiire de la viiiiiiie » ! Oui, c’est facile d’avoir tout de suite la chanson en tête après avoir entendu ces paroles. Et vous savez quoi, on ne culpabilise même pas de vous la mettre en fond sonore pour la journée entière, parce que cette vidéo est si chou qu’elle rendra mielleux le plus dur des cœurs de pierre, rien que ça.

À lire aussi : Les meilleurs Disney à montrer à votre môme, en fonction de son âge

Un ambulancier chante pour une petite fille stressée

La vidéo, publiée sur le compte TikTok de l’ambulancier, aussi chanteur amateur, cumule déjà près de trois millions de vues, et on comprend pourquoi : on y voit Mike Ayden, ambulancier de profession à la voix d’or, qui chante une des chansons du plus connu des dessins animés Disney : Le Roi Lion. Pourquoi ? Pour aider une petite fille stressée à l’idée d’être hospitalisée.

@mike.ayden Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c’est l’histoire de la vie, les larmes se sont transformés en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublié la maladie à ma façon en musique❤️🎵 chichildrendkidssdisneyiroilionfenfantbambulancemsamurstrasbourgsalsace🥨smusiqueachantflafranceaunincroyabletalentbambulanciersjussieusecoursbpublicc#micro ♬ son original – Mike Ayden @mike.ayden Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c’est l’histoire de la vie, les larmes se sont transformés en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublié la maladie à ma façon en musique❤️🎵 chichildrendkidssdisneyiroilionfenfantbambulancemsamurstrasbourgsalsace🥨smusiqueachantflafranceaunincroyabletalentbambulanciersjussieusecoursbpublicc#micro ♬ son original – Mike Ayden

Dans la description de la vidéo, Mike Ayden explique :

Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, ‘C’est l’histoire de la vie’. Les larmes se sont transformées en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublier la maladie à ma façon en musique ?

Alors oui, si vous sentez des petits trucs se hérisser sur vos bras après avoir regardé cette vidéo, c’est normal, ça s’appelle la chair de poule, et c’est vachement bon pour la santé, pas de panique.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.