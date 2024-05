Scarlett Johansson accuse OpenAI d’avoir reproduit sa voix sans permission pour ChatGPT

Lundi 20 mai, OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, a annoncé mettre en suspens Sky, l’une des voix numériques chargées d’interagir avec les internautes, le temps de la retravailler. Cela fait suite aux accusations de l’actrice Scarlett Johansson qui accuse la société d’avoir copié sa voix à son insu.

Silence radio. Sky, l’un des avatars audios d’OpenAI, l’entreprise qui a lancé ChatGPT, va perdre sa voix. L’actrice Scarlett Johansson accuse la société de Sam Altman d’avoir copié sa tessiture vocale. « Nous avons entendu les interrogations sur la manière dont nous avons choisi les voix pour ChatGPT » a fait savoir OpenAI, qui s’est engagé, lundi 20 mai, à retravailler la voix Sky.

Deux versions très différentes

« Nous travaillons à suspendre l’utilisation de Sky pendant que nous y répondons », a poursuivi la société qui dément cependant les accusations dont elle fait l’objet, affirmant qu’elle s’est appuyée sur la voix de différentes actrices pour développer Sky. « La voix de Sky n’est aucunement une imitation de celle de Scarlett Johansson ».

L’actrice a cependant donné une toute autre version : « En septembre dernier, j’ai reçu une offre de Sam Altman, qui souhaitait m’embaucher pour être la voix de l’actuel système ChatGPT 4.0 » a-t-elle déclaré, précisant qu’elle avait décliné l’offre. « Il a dit qu’il pensait que ma voix réconforterait les gens »

C’est en découvrant quelques mois plus tard la voix de Sky qu’elle se serait aperçue du plagiat : « Quand j’ai entendu la démo publiée, j’ai été choquée, en colère et incrédule que monsieur Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence ».

Selon l’actrice, « Monsieur Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle, en tweetant un seul mot, ‘Her’ ». Or, Scarlett Johansson incarne justement la voix du système d’intelligence artificielle dans le film Her, dont les créateurs de ChatGPT ont ouvertement déclaré s’être inspiré. Scarlett Johansson aurait dès lors « été obligée d’engager un conseiller juridique, qui a écrit deux lettres à monsieur Altman et OpenAI, (…) », aboutissant à la suppression « à contrecœur » de la voix Sky.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice s’attaque à une intelligence artificielle. En novembre dernier, elle a poursuivi l’application Lisa AI : 90s Yearbook & Avatar qui avait utilisé son image sans permission pour promouvoir son logiciel sur X.