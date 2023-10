La recette (facile) du quatre-quarts aux pommes

Nouvelle semaine, nouvelle recette ! Et celle du quatre-quarts aux pommes vous donnera envie de replonger en enfance.

Le quatre-quarts, c’est un peu le meilleur des gâteaux pour le goûter. Facilement réalisable, il peut se préparer finger in the nose accompagné des plus petits, histoire de leur faire mettre la main à la pâte dès le plus jeune âge.

D’ailleurs, cette recette est directement issue du génial livre Mon premier Larousse de la pâtisserie publié aux éditions Larousse Jeunesse, qui contient pas moins de 20 recettes à réaliser dès l’âge de 5 ans. Déjà que ces petits lardons ne payent pas le loyer, ils peuvent au moins faire des gâteaux, non ?

À lire aussi : La recette (facile) du crumble aux pommes, pour un automne tout doux

La recette du quatre-quarts aux pommes, à faire avec les enfants

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

3 pommes

4 œufs

200 g de sucre

200 g de beurre

200 g de farine

1 sachet de levure

Commencez par éplucher les pommes et à les couper en morceaux. Ensuite, dans un saladier, ajoutez les œufs et le sucre et battez bien le tout ensemble pour que ça mousse. Ajoutez le beurre ramolli et continuez à mélanger. Incorporez la farine et la levure et mélangez encore un peu. Enfin, ajoutez les pommes et versez la pâte dans un moule préalablement beurré. Hop, ça part au four à 180 °C, pendant 45 minutes !