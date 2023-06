La recette facile de la soupe de fraises et melon, à la menthe

Il fait chaud et vous avez envie d’un dessert rafraichissant ? On a tout ce qu’il faut !

Ok l’été, tu nous mets déjà KO. Si les températures commencent déjà à s’affoler bien trop fort, nous vous avons trouvé LA recette qui vous donnera l’impression de plonger dans une piscine, mais sans piscine : la recette ultra-simple et rapide de la soupe de fraises et melon, avec une petite touche de menthe.

La recette de la soupe sucrée, juste comme il faut

Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

environ 350g de fraises

1 petit melon

4 cuillères à soupe de sucre

le jus d’un demi-citron

4 brins de menthe

Première étape : lavez les fraises et virez leur petite queue. Dans le jargon, ça s’appelle « équeuter », et ça me fait beaucoup rire, il fallait que je vous le partage. Une fois que c’est fait, videz un melon de ses pépins et de sa peau, et coupez-le en petits dés grossiers. Mélangez le sucre avec une demi-tasse d’eau, pressez le citron, ciselez les feuilles de menthe et mixez le tout.

Mettez tout ça au frigo pendant au moins 4 heures. Je sais, c’est long, mais plus c’est frais, plus c’est bon !

