Boutons sur les fesses : comment s’en débarrasser sans laisser de cicatrice ?

Des boutons rouges et même parfois blancs squattent sur votre boule sans y avoir été invités ? Voici comment leur faire la peau sans y laisser des cicatrices.

Article mis à jour datant du 04 novembre 2018.

Quand on parle d’acné, on évoque principalement celle qui est située sur le visage, voire sur le dos ou les bras. Malheureusement, ce ne sont pas les seules zones où des boutons peuvent venir se taper l’incruste. Il est aussi possible qu’ils squattent sur des endroits beaucoup plus intimes, comme les fesses. Et clairement, c’est pas vraiment une grande partie de plaisir quand ça arrive.

Mais parce que chaque problème dispose de son lot de solutions, on va vous expliquer très simplement comment faire partir ces petits boutons nuisibles afin que vous soyez libérées délivrées de leur présence.

L’acné sur les fesses, c’est pas vraiment de l’acné

Boom première nouvelle interessante : en fait l’acné sur les fesses, c’est pas de l’acné. Vous êtes choquées ou ça va encore ?

En réalité, les boutons que vous avez sur cette partie de votre corps proviennent le plus souvent d’une inflammation de l’orifice du poil (charmant) par une bactérie microscopique.

Ces petits boutons rouges plutôt plats (qu’on appelle folliculites) apparaissent généralement suite à un frottement répété (dû à des vêtements très ajustés par exemple) ou après une épilation un peu corsée.

Ces boutons peuvent démanger, être douloureux et même se développer en « grappe » s’ils ne sont pas maîtrisés. Et pour le coup, c’est le cas de tous les endroits où vous avez des poils, pas seulement sur les fesses (et la bonne journée à vous) !

Comment éviter d’avoir des boutons sur les fesses ?

Vous l’aurez compris, avoir des boutons sur les fesses ne témoigne pas d’une mauvaise hygiène mais bien d’une inflammation due à une successions de frottements. Pour prévenir l’apparition de boutons, il est donc conseillé de porter des vêtement amples et des matières relativement douces comme le coton.

La nuit, si dormir nue ne vous gêne pas, faites-le ! Au-delà de limiter l’humidité, cela vous permet de limiter les frottements des vêtements contre votre peau. Côté draps, misez sur des matières comme le coton.

Vous n’aimez pas dormir en tenue d’Eve ? On peut le comprendre. Du coup, pensez à vous assurer que votre culotte ou votre pyjama (tout dépend de vos préférences) sont fabriqués dans un tissu doux pour la peau.

Le gommage, la fausse bonne idée

Lorsque des boutons apparaissent, la première chose à laquelle on pense, c’est de faire un gommage. En réalité, Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’Hôpital Mount Sinai explique à Allure que ce geste est un faux-ami :

« S’il vous plaît, arrêtez de gommer votre peau. Que ce soit avec un gommage ou un gant loofah. Les gens pensent souvent qu’ils se rendent service en faisant cela parce que ça rend leur arrière-train plus lisse. En réalité, ils ne font qu’aggraver l’inflammation, ce qui pourrait entraîner des cicatrices et une hyperpigmentation. »

Que faire contre les boutons sur les fesses ?

Eh bien si vous êtes souvent irritée sur cette zone mais que vous voulez garder les fesses douces, le geste le plus recommandé par les experts est l’utilisation d’un exfoliant chimique à base d’acide salicylique ou encore d’huile essentielle d’arbre à thé environ deux fois par semaine.

Ce dernier va venir affiner le grain de peau, la purifier et décoller les cellules mortes sans pour autant que vous ayez à frotter. Une vraie révolution dans le paysage cosméto d’aujourd’hui !

Si un gros bouton apparaît et commence à vous déranger, vous pouvez également appliquer un soin ciblé qui pourra lutter de façon ponctuelle sur l’inflammation.

Et pour éviter l’hyperpigmentation alors ?

Pour éviter l’hyperpigmentation, vous pouvez déjà essayer de ne pas trifouiller vos boutons et bien hydrater vos fesses au quotidien. Les crèmes à base d’urée peuvent être de bonnes alliées puisque ladite molécule retient l’hydratation et, à plus forte dose, privilégie le renouvellement cellulaire.

Évidemment, si vous faites du sport, les frottements contre les vêtements sont inévitables et peuvent provoquer soit l’apparition de nouveaux boutons soit une sur-inflammation de ceux qui sont déjà là.

Une fois de plus, ce qui fera la différence dans ce cas, ce sera bien évidemment le choix des matières de vos vêtements de sport. Choisissez-les aériennes, amples et comme on vous l’expliquait plus haut : douces.

Y a-t-il des produits à privilégier pour soigner ou prévenir les boutons sur les fesses ?

Joshua Zeichner conseille de laver régulièrement la surface de votre postérieur au peroxyde de benzoyle, une molécule présente dans de nombreux traitements contre l’acné. Elle permet de garder les bactéries qui posent problème à distance et de diminuer les chances de développer une folliculite.

Et comme toujours, si votre acné n’a pas l’aspect décrit ou que ces petits gestes ne vous permettent pas de vous en débarrasser, n’hésitez pas à aller consulter une dermatologue, qui sera à même de vous prescrire un traitement ciblé à vos besoins.

Le shopping anti-boutons sur les fesses

Gel lavant anti-imperfections, Murad, 27€

Exfoliant aux BHA et crème hydratante corps, Paula’s Choice, 47,60€ au lieu de 56€

À lire aussi : Help ! On fait comment pour se débarrasser de l’acné dans le dos ?

Crédits de l’image de une : Laura Tancredi — Pexels