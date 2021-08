Help ! On fait comment pour se débarrasser de l’acné dans le dos ?

D’où vient l’acné du dos et comment bien la traiter ? Voici toutes les réponses dont vous avez besoin pour comprendre ce phénomène.

Article initialement publié en août 2017

Le dos n’est pas une partie du corps très pratique à traiter. Difficile d’accès, il demande un peu de dextérité et de contorsion pour pouvoir atteindre tous les endroits qui ont besoin d’attention. Problème ? C’est une zone où points noirs et boutons ont tendance à s’installer relativement facilement et ce, qu’importe votre type de peau et ses particularités.

Vous voulez en apprendre un peu plus sur cette problématique et savoir comment la traiter ? Suivez le guide !

Mais d’où peut bien venir l’acné du dos ?

L’acné du dos est due aux même facteurs que les boutons se situant sur le visage, à la différence que cette partie du corps dispose d’une peau plus épaisse et que les différentes imperfections s’y logent plus profondément. Ce qui les rend relativement robustes et tenaces.

Mais qu’est-ce qui favorise l’apparition de l’acné du dos ?

Les hormones : eh oui, elles peuvent aussi faire apparaître des boutons dans votre dos… En particulier si vous avez effectué des changement hormonaux importants ces derniers mois ou si un dérèglement est survenu.

: eh oui, elles peuvent aussi faire apparaître des boutons dans votre dos… En particulier si vous avez effectué des changement hormonaux importants ces derniers mois ou si un dérèglement est survenu. La génétique est aussi un facteur important, comme l’explique le dermatologue Pierre Wolkenstein à Allodocteur :

« Dans l’acné, il y a une forte composante familiale. On sait maintenant que si les deux parents ont eu de l’acné, on a 25 fois plus de risque d’en avoir qu’une personne prise au hasard. Il n’y a pas de rôle particulier du père ou de la mère, mais on multiplie par cinq les risques ce qui est beaucoup. »

est aussi un facteur important, comme l’explique le dermatologue Pierre Wolkenstein à Allodocteur : Des produits cosmétiques inappropriés peuvent aussi être la source de l’apparition de boutons, pour la bonne et simple raison que votre peau dispose d’un film hydrolipidique et que si vous l’altérez, ce dernier ne pourra plus jouer son rôle de protection contre les agressions extérieures et laissera donc l’épiderme à nu

peuvent aussi être la source de l’apparition de boutons, pour la bonne et simple raison que votre peau dispose d’un film hydrolipidique et que si vous l’altérez, ce dernier ne pourra plus jouer son rôle de protection contre les agressions extérieures et laissera donc l’épiderme à nu Les draps sont des vecteurs de prolifération bactérienne et de l’apparition de boutons : au contact direct avec la peau, ils accumulent un certain nombre de bactéries qui peuvent être redistribuées sur l’épiderme à chaque fois que vous vous couchez ; voilà pourquoi il est important de les laver une fois par semaine en moyenne.

sont des vecteurs de prolifération bactérienne et de l’apparition de boutons : au contact direct avec la peau, ils accumulent un certain nombre de bactéries qui peuvent être redistribuées sur l’épiderme à chaque fois que vous vous couchez ; voilà pourquoi il est important de les laver une fois par semaine en moyenne. Le manque d’hydratation de la peau — car oui, même le dos a besoin d’hydratation pour pouvoir maintenir une barrière hydrolipidique saine et solide tout en empêchant l’eau de s’évaporer des tissus cutanés

Comment traiter l’acné dans le dos ?

En nettoyant régulièrement votre dos

Votre dos a besoin d’être nettoyé régulièrement car, comme tout humain normalement constitué, vous transpirez et vos pores peuvent facilement s’engorger de sébum mélangé à des cellules mortes.

Pour ce faire, oubliez ce gel douche ultra parfumé qui vous transporte au bord de mer et misez plutôt sur une formule contenant des ingrédients anti-acné comme l’acide salicylique, de l’acide lactique ou de l’acide glycolique.

« De tels acides empêchent les cellules mortes de la peau de s’accumuler et de bloquer vos pores », explique le Docteur Justine Kluk à Elle US, ajoutant : « Et rappelez-vous, nettoyez soigneusement votre peau sous la douche tous les jours. »

En utilisant un exfoliant deux fois par semaine

L’exfoliant chimique peut vous aider à nettoyer vos pores en profondeur à raison de deux fois par semaine. Plus doux que les formules classiques, il permet de décoller les cellules mortes sans avoir à frotter ! Un geste validé par Justine Kluk qui mentionne une nouvelle fois que la douceur reste le maître mot lorsqu’il s’agit d’exfoliation :

« Soyez toujours doux, ne frottez pas votre peau à vif, car cela peut augmenter l’inflammation. »

En ne touchant pas à vos boutons

Évidemment, certains de vos boutons vont avoir tendance à devenir blancs. Et évidemment vous allez avoir envie de les percer (parce que vous êtes humaine et que c’est ce que font les humains). Mais essayez autant que faire se peut de résister à cet appel démoniaque !

Déjà parce qu’en perçant votre bouton vous allez étaler le pus sur les surfaces propres de votre dos mais aussi parce que vous allez agresser votre épiderme et lui donner des difficultés à cicatriser. Un geste qui finalement amènera taches pigmentaires et cicatrices visibles en surface. Croyez-nous, ça vaut vraiment pas le coup !

Vous voilà parée à lutter contre cette acné qui parsème votre dos. Bon courage, et ne vous faites pas trop de souci : ce n’est pas pour la peau de vos omoplates que les gens vous aiment.

