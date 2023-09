Laisser poser son masque cheveux pendant des heures ne servirait à rien et voici pourquoi 

On pense souvent qu’un masque pour les cheveux a besoin de poser des heures entières pour pouvoir être plus efficace. En réalité, son efficacité est beaucoup plus rapide que ça et son utilisation prolongée peut ne pas faire que du bien à la fibre capillaire. Explications.

Que ce soit pour raviver sa couleur, nourrir ses pointes, lisser ses frisottis ou discipliner la fibre… Utiliser un masque pour les cheveux est toujours une bonne idée. Généralement plus concentré en actifs que l’après-shampoing, ce produit incarne un véritable shot de bienfaits pour la fibre capillaire. À condition bien-sûr de savoir l’utiliser correctement. Et si dans l’imaginaire collectif, il est commun de penser que plus le masque pose longtemps, mieux c’est, la réalité est bien différente.

Respecter le temps de pose : un geste qui améliore la santé des cheveux

Entre 15 et 45 minutes maximum. Voilà la durée de pose conseillée par les experts pour qu’un masque puisse faire effet sans abîmer les cheveux. Si ce temps peut paraître court, laisser poser son masque trop longtemps peut avoir des conséquences sur la santé capillaire. Accumulation de résidus, déshydratation, porosité et changement de texture… D’après les propos rapportés par Marie France d’Isfahan Chambers Harris, trichologue, « Les cheveux pourraient même devenir plus faibles, irrités, voire plus sensibles » lorsque le temps de pose n’est pas respecté…

Pourquoi de tels effets sont observés ?

Tout simplement parce que la fibre capillaire devient beaucoup plus sensible et en proie aux agressions quand elle est humide ou complètement mouillée. La raison est simple : lorsqu’on applique un masque, les écailles sont ouvertes et quand on le laisse trop longtemps, ces dernières ne se referment pas correctement, engendrant une perte importante d’hydratation. Résultat ? Les cheveux deviennent poreux. Pour que ce phénomène ne soit pas observé, il est important de respecter le temps de pose, de rincer correctement le masque et de finir le lavage avec un jet d’eau tiède/fraîche pour refermer les écailles. Un geste qui fait clairement toute la différence à la fois sur la brillance, la douceur et la santé globale des cheveux.