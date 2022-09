Sur TikTok, des gens utilisent le sang de leurs règles pour se faire des masques de beauté et… C’est discutable 

Ettttt c’est reparti pour une tendance bien WTF, made in TikTok (évidemment). Cette fois-ci, il serait question d’appliquer, sous forme de masque, le sang provenant des menstruations, afin d’obtenir éclat, rebond et hydratation…

Avec TikTok, il faut savoir trier. Car si la plateforme regorge de bonnes idées et de contenus très utiles pour pimper notre routine skincare et make up, elle est aussi le terrain de prédilection des tendances parfois douteuses. C’est le cas d’une « astuce » vendue comme étant « un secret miraculeux pour obtenir une belle peau ». Cette dernière consiste à appliquer sur son visage le sang provenant de ses menstruations et de le laisser poser sous forme de masque. D’après l’une d’entre elles, les règles incarneraient « toutes les cellules souches et tous les nutriments dont un bébé a besoin, et de bien sûr, dont votre peau et votre corps ont besoin ». Mais est-ce vraiment le cas ?

Un masque menstruel : bonne ou mauvaise idée ?

Le sang des règles, ça n’est pas sale ni toxique. Mais est-ce pour autant bon de l’appliquer sur la peau ? D’après la dermatologue Joyce Park, interrogée par le magazine Shape, la réponse est non « pour un certain nombre de raisons ».

Elle explique :

« Le sang menstruel est un mélange de cellules épithéliales – cutanées – provenant de la muqueuse utérine, de globules blancs et de globules rouges […] Le sang peut facilement être contaminé par des microbes, [tels que] des bactéries ou des champignons, et cela peut se propager à votre peau. Si vous avez des infections sexuellement transmissibles, vous pouvez également les transmettre à la peau de votre visage en utilisant du sang menstruel contaminé. ».

Le docteur Gary Goldenberg, dermatologue, est tout aussi sceptique que le docteur Park. D’après lui, « il n’y a aucune preuve scientifique que l’utilisation de sang total – qu’il soit menstruel ou autre – puisse avoir un quelconque avantage cosmétique. En fait, les globules rouges sont pro-inflammatoires et peuvent aggraver [l’état de la peau]. »

Nous voilà fixées. Mais soulignons quand même l’idée !

Le masque menstruel à ne pas confondre avec le Vampire Face Lift

Si le masque menstruel n’est pas recommandé par les experts, il n’est pas à confondre avec le soin de la peau qui a rendu le Docteur Barbara Sturm connu du grand public : le Vampire Face Lift. Pratiqué, à l’époque, sur Kim Kardashian qui en a fait l’éloge, ce dernier consiste à prélever le sang via une prise de sang, à le mettre dans une centrifugeuse pour séparer le plasma riche en plaquettes et de le mélanger à du chlorure de calcium. Une fois la mixture prête, le docteur pratique une série d’injections à des endroits stratégiques du visage pour réduire les rides.

Un procédé scientifique totalement encadré par des professionnels de santé qui n’a donc rien à voir avec le masque menstruel pratiqué sur TikTok… Mais c’était bien tenté !

