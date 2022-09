Ce baume floute les pores de façon impressionnante et incarne la base de teint parfaite pour les peaux mixtes à grasses

Lorsqu’on a les pores larges et la peau mixte à grasse, on a tendance à vouloir l’assécher au maximum pour éviter l’effet de brillance. Mais savez-vous qu’il est possible d’avoir du glow sans rendre l’épiderme plus gras qu’il ne l’est déjà ? Grâce à un baume (presque) magique…

Les pores sont essentiels à la bonne santé de notre peau. Ils lui permettent de pouvoir évacuer son sébum et la sueur afin de se réguler pour se protéger contre les agressions extérieures. Mais parfois, il arrive que ces derniers se dilatent et deviennent plus visibles. C’est souvent le cas pour les peaux mixtes à grasses qui sont les premières à constater ce type de phénomène (très courant). Et même si ce dernier est totalement normal (et sain), certaines d’entre nous ont envie de flouter leurs pores afin d’obtenir un teint relativement lisse. Pour faire ce job, pas mal de produits existent sur le marché, mais peu d’entre eux offrent des résultats vraiment concluants.

Heureusement, les influenceuses beauté adorent fouiner le web à la recherche des produits de beauté les plus performants possible. L’une d’entre elle, Katie Wang, a mis la main sur une petite pépite. Son nom ? Le Yummy Skin Blurring Balm Powder de la marque (encore peu connue du public français) Danessa Myricks Beauty.

Un baume aux résultats impressionnants

Produit multifonction, le baume (teinté ou non) de Danessa Myricks Beauty est un must-have ! Ce dernier permet à la fois de flouter les pores dès l’application, de matifier le teint sans l’assécher et de camoufler les petites imperfections de la peau. Le tout, sans que l’on ait l’impression de porter un produit trop lourd, trop couvrant et trop asséchant sur le visage. C’est simple, les résultats sont tellement impressionnants, que la vidéo de Katie Wang a déjà fait plus de 2,6 millions de vues… En même temps, vu les résultats, on peut comprendre son niveau de popularité.

Comment appliquer le baume ?

Formulée à base d’un actif de pointe baptisé l’upsalite, ce baume matifiant est très efficace pour absorber l’excès de sébum sans pour autant pénétrer les pores de la peau, ce qui veut dire qu’il ne déshydrate pas l’épiderme. En revanche, une bonne dose d’hydratation (à établir en fonction de votre type de peau) est conseillée pour garder l’épiderme en bonne santé.

Une fois votre routine skincare effectuée, il ne vous reste plus qu’à faire chauffer une noisette de baume dans le creux de vos mains, puis à l’appliquer directement sur le visage ou sur la zone T. Enjoy !

Shoppez le baume

Yummy Skin Blurring Balm Powder, Danessa Myricks Beauty, 46,50€

Crédits de l’image de une : @katiewongspelledwang.