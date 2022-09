Cette astuce permet de faire tenir votre contour des lèvres plusieurs jours et il fallait y penser !

Dessiner son contour des lèvres permet à la fois de bien définir leur forme et de booster leur volume. Malheureusement, c’est une astuce qui ne tient que quelques heures avant de s’estomper. Mais ne désespérons pas, il y a une solution !

Se dessiner une jolie bouche, c’est tendance et ça permet de redéfinir le volume des lèvres en un coup de crayon. Le problème, c’est qu’il suffit de manger, de boire, de se mordiller les peaux mortes ou tout simplement de passer plusieurs heures avec pour que le liner finisse par devenir… Totalement invisible. Pour éviter de repasser du crayon encore et encore, il y a une solution très efficace que l’on a pu repérer sur les réseaux. Pour la réaliser, vous n’avez besoin que de deux outils : un autobronzant et un pinceau plat.

L’autobronzant : un allié insoupçonné

Mais qu’est-ce qu’un autobronzant pourrait bien faire pour dessiner le contour de nos lèvres ? Eh bien, ce produit va légèrement colorer la bouche pendant plusieurs jours de la même manière qu’il permet à la peau d’arborer un teint joliment hâlé. Pour obtenir ce résultat, c’est finalement bien moins compliqué que ce que l’on pourrait imaginer. Il suffit de prélever un peu d’autobronzant avec un pinceau plat et de souligner le contour de la bouche avec ce dernier en essayant d’appliquer le produit uniformément. Si certaines influenceuses beauté s’amusent à dépasser un peu pour rendre leur bouche plus volumineuse, libre à vous de le faire ou de respecter la forme naturelle de vos lèvres.

Laissez ensuite reposer le produit toute la nuit et profitez du résultat le lendemain !

Choisir le bon autobronzant, c’est important

Si cette astuce fonctionne très bien pour se dessiner un contour des lèvres discret, vous pouvez également obtenir un résultat plus prononcé. Comment ? Eh bien sachez qu’il existe des autobronzants pour toutes les carnations. N’hésitez donc pas à chercher un produit dont l’effet vous permet d’obtenir un teint d’un ou de deux tons plus clairs que le vôtre. De cette manière, vous aurez un contour des lèvres beaucoup plus prononcé… Malin, non ?

Crédits de l’image de une : @slayleess