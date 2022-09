Cette eau de blush est partout sur les réseaux, mais qu’est-ce qui la rend si populaire au juste ?

Sur les réseaux, on peut découvrir toutes sortes d’astuces beauté mais pas seulement ! Parfois, des produits (de maquillage, de soin ou de coiffure) arrivent à se frayer un chemin vers la lumière grâce à leurs performances remarquables. C’est le cas de l’eau de blush de Chanel.

Les blushs liquides sont à l’apogée de leur popularité en ce moment. La raison de ce succès repose sur deux choses : leur côté pratique et facile à utiliser dans un premier temps, et leur effet « bonne mine » qui permet d’obtenir un résultat naturellement éclatant. Evidemment, toutes les références de blushs liquides ne se valent pas et il existe aujourd’hui des produits qui parviennent a se hisser au rang de must-have grâce à leurs résultats. Parmi ces derniers, il y a l’eau de blush de la marque Chanel. Mais qu’est-ce que cette dernière a de si désirable ? Décryptage.

Une texture hors du commun

Si la plupart des blushs sont soit en texture poudre, soit en texture crème, Chanel a voulu changer la donne en misant sur une formulation innovante qui mêle skincare et maquillage. Cette dernière se compose donc d’une sorte d’eau/sérum et de pigments encapsulés dans des micro billes qui éclatent lorsque la peau est frictionnée. Ces sphères pigmentées viennent joliment colorer l’épiderme de tons de roses, de bruns ou de corail. Le tout, en apportant une grosse dose d’éclat, d’hydratation et confort, grâce à sa formule hydrique en deux temps.

Un blush dont le prix peut en dissuader plus d’une

Evidemment, le produit Chanel séduit toutes les amatrices d’éclat et de look naturels, mais malheureusement, il n’a pas que des qualités. Si sa formule (et le résultat qu’elle apporte sur la peau) font un sans faute, il faut bien avouer que son prix (57€ chez Sephora et 52€ directement chez Chanel) peut en dissuader plus d’une. Car au-delà de la qualité du produit en lui-même, il ne faut pas oublier que ce qui fait grimper les prix en matière de cosmétiques de luxe, c’est la marque, son logo et, à plus grande échelle, sa réputation. Même s’il est vrai que le blush proposé par la griffe aux deux C reste à la hauteur de nos attentes…

Shoppez l’eau de blush de Chanel

Eau de blush, Chanel, 57€

Crédits de l’image de une : @alli88chase.