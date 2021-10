On voit de plus en plus de blushs violets, mais sont-ils si faciles à porter ?

Rose poudré, corail, orange vif… Des couleurs de blush, il y en a par dizaines. Et si on est toutes relativement familières de ces teintes, d’autres, comme le violet, semblent plus difficiles à porter.

Le blush violet, c’est généralement le produit qui finit aux rayons « promotions » des magasins car peu de monde a envie de s’y frotter. Pourtant, cette nuance a beaucoup à offrir !

Avec son effet bonne mine, elle réveille le teint en hiver comme en été. Et malgré nos a prioris, elle matche parfaitement avec tous les types de carnations comme l’explique Zoe James, une maquilleuse de célébrités interviewée par Glamour UK :

« Le violet est une excellente couleur qui va à la plupart des teints, mais je le recommande surtout à toutes celles dont la peau dispose de nuances de jaune. Car il complète les tons de peau plus profonds et plus foncés. C’est une couleur fabuleuse à utiliser comme fard à joues ; si elle est appliquée correctement, elle peut même donner de l’éclat à votre teint, mais il est vrai qu’il peut être difficile de la retirer sans laisser la couleur envahir votre visage. »

Le violet, une couleur de blush surprenante

À première vue, le blush violet semble être un choix importable et intimidant qui donnerait presque un effet clownesque à notre mise en beauté tant il est pigmenté. Pourtant, lorsqu’il est tapoté avec légèreté sur le visage grâce à une éponge de teint ou un pinceau, il parvient à révéler tout son potentiel !

Chargé de pigments rosés qui se révèlent une fois apposés sur la peau, il arrive à s’affirmer de façon discrète et élégante. Et son rendu change littéralement du tout au tout en fonction de la carnation de celle qui le porte. Fascinant.

Attention aux peaux très claires

Même s’il est vrai que le blush violet convient à tout le monde, les peaux très très claires doivent l’utiliser avec parcimonie.

Pourquoi ? Parce qu’elles auront tendance à révéler les pigments violets et bleutés du blush et à moins dévoiler les nuances rosées. Un véritable parti pris que l’on peut avoir envie de prendre — en gardant en tête que ce geste peut avoir comme effet de ternir le teint légèrement et de le griser.

Bref, on y va touuuut doux !

Notre shopping de blushs violets

Blush violet, Fenty Beauty, 22€

Blush ambré, Nyx, 3,45€

Blush liquide Soft Pinch, Rare Beauty, 22€

À lire aussi : Jacquemus lancerait bientôt sa marque de beauté (dans de tout petits petits flacons ?)

Crédits de l’image de une : @missdarcei, @glamwithsuzan, @miabgalvan.