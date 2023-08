Depuis quelques semaines, la sportive multiplie les prises de parole et témoigne des conséquences des règles sur les sportives de haut niveau.

« C’est des choses que le public ne sait pas, mais qu’on doit gérer ». Alors qu’elle s’est qualifiée pour les demi-finales des mondiaux d’athlétisme de Budapest ce mercredi 23 août, la double championne de France d’athlétisme Rénelle Lamonte, s’est par la suite longuement confiée au micro de franceinfo sur les conséquences que peuvent avoir ses règles sur ses performances.

Ainsi, à l’issue de sa course, elle a expliqué être confiante pour la demi-finale, car elle ne sera pas en période de règles :

« Je compte beaucoup sur la chance que ça ne tombe pas le jour J. Là, par exemple, je suis en fin de règles et je suis contente, car je sais que je ne serai pas handicapée pour ça pendant la course. »

La question des menstruations des athlètes ne sont pas seulement présentes sur le terrain. Lorsqu’elle reçoit les calendriers des compétitions, Rénelle Lamote effectue des calculs pour savoir si oui ou non, elle aura ses règles durant.

Mais parfois, manque de bol, ça tombe mal : « Quand j’ai mes règles je peux prendre deux kilos. C’est très inconfortable pour courir : des douleurs en bas du dos, des ballonnements, des diarrhées, des douleurs musculaires », détaille la championne.

Ce n’est pas la première fois que la sportive prend la parole et brise ce tabou. En juillet dernier, c’est dans une story publiée sur son compte Instagram qu’elle a expliqué avoir particulièrement mal vécu une course, devant faire face à de multiples symptômes :

« C’était mon premier jour de règles et ce premier jour est très compliqué. Sur la ligne de départ, j’avais envie de péter, c’était chaud. Je suis ballonnée, j’ai pris plus d’un kilogramme d’eau cette semaine donc je ne me sentais pas en top forme. J’avais mal au ventre, j’étais en stress car j’avais peur qu’on voit mon sang qui coule dans mon slip. Ce sont des choses que le public ne sait pas mais qu’on doit gérer. »