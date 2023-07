Le suicide maternel, pour Anna Roy, c’est « le tabou dans le tabou »

Anna Roy, célèbre sage-femme aux paroles souvent fortes et impactantes, nous fout les poils avec son dernier post Instagram.

Est-ce qu’on doit encore présenter Anna Roy ? Sage-femme, autrice, chroniqueuse et militante, elle est connue et reconnue dans le monde de la grossesse et de la parentalité comme une référence.

Souvent, dans ses livres et sur son compte Instagram, elle livre ses pensées, ses coups de gueule, ses expériences. Cette fois-ci, comme souvent, elle a réussi à nous émouvoir aux larmes, en partageant une situation que lui a rapporté une femme croisée dans le métro, un bon matin.

Le suicide maternel, ce tabou

Le post en question, le voici ci-dessous :

Le suicide maternel, deuxième cause de mortalité maternelle en France

Le suicide maternel est, comme le dit si justement Anna Roy, un tabou dans le tabou.

Entre 2013 et 2015, au moins 35 femmes se sont suicidées pendant leur grossesse ou la première année de vie de leur enfant (qui correspond à la période étudiée dans le rapport de Santé publique France) et 36 femmes sont décédées à cause d’une maladie cardiovasculaire.

Alors, sur des centaines de milliers de naissances, ce chiffre de 35 peut sembler minuscule, mais c’est 35 décès de trop, surtout que le rapport note, dans le cas des suicides, qu’ils étaient évitables dans plus de 9 cas sur 10.

Si vous vous sentez concernée, vous pouvez, comme le rappelle Anna Roy, vous rendre aux urgences, quelque qu’elles soient. N’hésitez pas à demander de l’aide, à votre famille, vos amis et des professionnels de santé. Vous pouvez également appeler le 3114, le numéro national de prévention du suicide.

