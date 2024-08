Présidentielle américaine : Donald Trump prétend que Taylor Swift et les Swifties le soutiennent

À quelques mois de la présidentielle américaine, le roi du buzz Donald Trump a encore fait des siennes. Dimanche 18 août 2024, il a ainsi publié un photo-montage insinuant qu’il avait le soutien de Taylor Swift.

Les élections présidentielles américaines ayant lieu le 5 novembre 2024 prochain, les discussions à ce sujet battent évidemment leur plein. Aujourd’hui, c’est Donald Trump, ancien président des États-Unis et candidat républicain pour les élections à venir qui fait parler de lui. L’objet de son délit ? Sur le réseau social “Truth Social”, il a partagé des clichés laissant entendre que l’artiste Taylor Swift et ses fans le soutenaient.

Sur sa publication, on voit des jeunes femmes porter des tee-shirts où il est inscrit “Swifties for Trump”, ou encore une affiche-montage de la chanteuse déguisée en Oncle Sam, où on peut lire “Taylor wants you to vote for Donald Trump” (“Taylor veut que tu votes pour Donald Trump). Le principal intéressé lui-même commente ces photos avec un modeste “J’accepte !” Une publication potentiellement mensongère qui n’a pas manqué de faire réagir et de provoquer la colère de certains.

Un soutien politique qui n’est pas réel, des images générées par l’Intelligence Artificielle

Nos confrères du quotidien Le Monde expliquent que ces photographies sont en réalité le fruit de l’Intelligence Artificielle. Hany Farid, expert en investigation numérique à l’Université de Californie (Berkeley), a confirmé à l’AFP que l’image mettant en scène la star américaine est “générée par l’IA ou simplement manipulée de manière classique”, et que les autres photos de ses fans sont “typiques” d’images produites par l’intelligence artificielle.

L’impact de Taylor Swift dans la politique américaine

Le geste de Donald Trump n’est probablement pas anodin. En effet, la célèbre chanteuse de country a déjà prouvé par le passé qu’elle avait une influence considérable dans la sphère politique. En septembre dernier, elle avait ainsi publié un message sur Instagram encourageant ses abonnés à s’inscrire sur les listes électorales via Vote.org. Suite à sa prise de parole numérique, la plateforme avait observé près de 35 000 nouvelles inscriptions le jour-même, soit une hausse de 23% par rapport à la même journée un an auparavant.

Pour l’heure, l’interprète de “Cruel Summer” n’a exprimé son soutien à aucun des candidats en lice. En 2020, l’autrice-compositrice invitait à voter pour le duo démocrate Joe Biden-Kamala Harris. Elle n’a pas réagi non plus à la publication de Donald Trump. Affaire à suivre…