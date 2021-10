Jacquemus lancerait bientôt sa marque de beauté (dans de tout petits petits flacons ?)

La maison de couture française Jacquemus serait sur le point de lancer une ligne beauté, et les cigales chantent dans nos cœurs.

La rumeur enfle depuis 24 heures : Simon Porte Jacquemus, créateur de la griffe de mode éponyme, aurait confié à la société espagnole Puig (Nina Ricci, Paco Rabanne etc.) le soin de développer sa marque sur le segment très concurrentiel de la beauté. Et on dit oui !

Que peut-on attendre de la ligne beauté de Jacquemus ?

Si le site Cosmetics Business parle d’un lancement pour 2022, on n’en sait pas beaucoup plus sur les produits qui seront proposés par la marque. Et ce n’est pas si mal, car ça nous laisse le loisir d’imaginer à quoi ils pourraient ressembler avant le grand dévoilement…

Simon Porte Jacquemus étant très fier de ses racines provençales, il y a fort à parier que les richesses du Sud-Est soient mises à l’honneur ! Lavande, bourrache, thym, huile d’olive, ail de Lautrec (peut-être pas…), le terroir provençal est riche en senteurs et en matières premières très utilisées en parfumerie et en cosmétique. Le terrain de jeu parfait pour imaginer une ligne cohérente avec les valeurs portées par le créateur.

En tout cas, on espère que les formats des produits seront adaptés à ceux des sacs cultes de la marque : riquiqui.

Crédits photos image de Une : Jacquemus