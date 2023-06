Beyoncé habillée en Jacquemus pour son concert, c’est Marseille bébé

En pleine tournée autour de son dernier album Renaissance, Beyoncé enchaîne les looks créés par les plus grands designers exprès pour elle. Pour sa date à Marseille le 11 juin 2023, elle portait une création Jacquemus, pour le plus grand plaisir de son créateur, Simon Porte Jacquemus.

Pour sa tournée Renaissance, Beyoncé multiplie les prouesses vocales, scéniques, mais aussi stylistiques. Durant son passage en Europe, du 10 mai au 27 juin 2023, la chanteuse a notamment marqué les esprits par l’une de ses tenues, le 11 juin à Marseille. En effet, l’« Alien Superstar » portait une création Jacquemus, pour le plus grand plaisir de son fondateur et directeur artistique Simon Porte Jacquemus.

Beyoncé qui porte du Jacquemus à Marseille : « Je n’arrive pas y croire » se réjouit Simone Porte Jacquemus

Celui-ci a d’ailleurs écrit en story Instagram durant le concert :

« Ce soir à la maison… Beyoncé en Jacquemus… Je n’arrive pas à y croire »

Après Paris le 26 mai où elle portait également des looks fabuleux, Beyoncé a donc arboré une robe d’un créateur marseillais pour son concert dans la cité phocéenne. Il s’agissait d’une mini-robe tout en facettes miroitantes, comme si elle avait détourné une boule à facettes, ainsi que des gants d’opéra et des cuissardes reprenant le même principe. Une création pouvant évoquer l’univers du créateur Paco Rabanne, récemment décédé, et lui aussi très inspiré par la Méditerranée.

Alors que ces festivités ont été retardées à cause de la pluie et de l’orage (peut-être a-t-elle servi malgré elle de paratonnerre avec cette robe), elles ont quand même eu lieu au stade Vélodrome devant 60 000 personnes fans de Beyoncé, qui pouvaient donc la voir briller comme une boule à facettes Jacquemus à Marseille.

